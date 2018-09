Napoli - Koulibaly: "Possiamo arrivare lontano, peccato i due goal presi"

E' sicuramente uno dei calciatori più forti del Napoli, Kalidou Koulibaly, un difensore centrale forte e veloce. Anche nella sfida di ieri contro il Milan, il senegalese ha annullato Higuain assieme ad Albiol, come sottolineato dallo stesso in un'intervista a Radio Kiss Kiss Italia: "Higuain lo abbiamo fermato con un gran lavoro di squadra, non c’eravamo solo io e Albiol, abbiamo lavorato tutti bene, ripeto, peccato per i 2 gol presi, ma faremo meglio nelle prossime volte, questo gruppo può arrivare lontano, siamo da tanti anni assieme, si vede che ci conosciamo, abbiamo fiducia reciproca, possiamo sempre ribaltare lo svantaggio ma non deve essere un’abitudine, dobbiamo andare noi in vantaggio perché non sempre si può ribaltare".

Koulibaly ha poi analizzato la sfida di ieri in maniera più specifica: "Siamo andati in svantaggio ma sapevamo che potevamo fare meglio, abbiamo avuto più occasioni, purtroppo non l'abbiamo messa dentro, loro invece hanno avuto due occasioni e hanno fatto due gol". In ultimo, il centrale ha parlato di cosa è scattato nella mente del Napoli dopo il doppio svantaggio: "Dopo il 2 a 0 non avevamo più niente da perdere, c'è stata una grande reazione, con questo gruppo e questa mentalità possiamo arrivare lontano. Ospina credo non abbia fatto nemmeno una parata, sicuramente è un buon segno ma dobbiamo lavorare ed evitare di prendere gol alla prima occasione per andare avanti e vincere le prossime partite".