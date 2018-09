Udinese - Velazquez: "Sofferenza finale perchè non l'abbiamo chiusa, ma ottima prestazione"

Arriva la prima vittoria ufficiale per l'Udinese nella stagione 2018/2019. È anche il primo successo per mister Velazquez, che però tiene i piedi ben saldi a terra, sottolinenando pregi e difetti della sua squadra.

La prestazione è stata buona per larghi tratti del match, poi l'ultimo quarto d'ora è stato fatto di grande sofferenza: "Penso che abbiamo fatto una bellissima prestazione, penso che circa per 75 minuti abbiamo fatto molto bene, potevamo fare il secondo gol, non lo abbiamo fatto ed ovviamente è venuta fuori la Sampdoria. Però servono anche queste vittorie, fatte di cuore e sacrificio. Siamo contenti per i giocatori e i tifosi, che ringraziamo per l'aiuto di oggi".

Negli ultimi minuti è sembrato quasi esserci un calo fisico e mentale: "Non ci sono stati cali nell'ultimo quarto d'ora, i pericoli sono nati perchè non l'abbiamo chiusa, è una meccanica normale del calcio. È successo al Parma domenica scorsa una cosa simile. L'intensità è stata alta e questo è l'importante, è l'intensità giusta per crescere e migliorare. Complimenti a tutti i giocatori perchè hanno dato il massimo"

Con il 4-3-3 l'Udinese è sembrata perfettamente equilibrata, ma: "Con me non ci sarà mai una versione definitiva. Lavoriamo in settimana per giocare poi una partita versatile, come ho detto spesso posso giocare a 3, a 4, con due punte con una. Oggi era importante bloccare il play della Sampdoria e più in generale il centrocampo della Sampdoria. Poi quando cercavano di uscire sugli esterni era importante andare a bloccarli lì, quindi per questo ho scelto il 4-3-3. Però voglio una squadra che abbia una sua identità, una sua filosofia di gioco e che sia versatile, in modo da poter usare qualsiasi modulo"

Tutta la panchina alla fine è esplosa in un urlo di gioia: "Prima che calciatori siamo persone, l'entusiasmo si sente e questo mi fa felice. Mi piacerebbe di più vincere 4-0 e non soffrire, ma è bello anche vincere di misura mettendoci cuore e grinta. Il gruppo è bellissimo, molte nazionalità, ma lavorano tutti molto bene insieme. Per questo penso che siamo sulla strada giusta. Adesso non dobbiamo rilassarci e continuare a lavorare"

La Sampdoria è stata pressata bene, bloccando le sue fonti di gioco: "Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione in blocco alto. Ho visto molte partite della Sampdoria dell'anno scorso, è una squadra che gioca alto, ma siamo riusciti a bloccarli. Possiamo sempre migliorare, per esempio chiudendo la partita, ma abbiamo difeso bene, fatto un buon pressing e attaccato con intelligenza".