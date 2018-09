Serie B - Foggia e Cittadella sugli scudi, pari tra Ascoli e Cosenza

Questa sera, con Benevento-Lecce, si chiuderà la prima giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Nella giornata di ieri, oltre al derby tra Verona e Padova conclusosi 1-1, si sono giocate altre tre partite in contemporanea con la Serie A. Inizio decisamente positivo per il Foggia che, tra le mura amiche, batte il Carpi con un secco 4-2: partita mai in dubbio con la compagine pugliese che passa in vantaggio, nel primo tempo, con Camporese ma è nella ripresa che chiude i conti grazie alle reti di Loiacono, Tonucci e Cicerelli nel giro di dodici minuti. Nell'ultimo quarto d'ora gli ospiti hanno un sussulto d'orgoglio con Mokulu e Jelenic ma è troppo tardi. Partenza sprint, dunque, per i rossoneri che nel prossimo turno giocheranno in casa del Crotone, mentre la formazione emiliana giocherà in casa contro il Cittadella.

Comincia nel migliore dei modi proprio il campionato del Cittadella con i veneti che, al Tombolato, schiantano 3-0 il Crotone: sfida mai in dubbio con i padroni di casa che sbloccano la situazione dopo pochi minuti con Scappini. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio dei Schenetti mentre nel finale arriva il punto esclamativo grazie al gol di Strizzolo. Nella prossima giornata, come accennato poc'anzi, il Crotone ospiterà il Foggia mentre i veneti giocheranno sul campo del Carpi.

Ascoli e Cosenza, invece, si dividono la posta in palio pareggiando 1-1: al Del Duca sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie al gol di Maniero, nel primo tempo, ma a tempo scaduto arriva il pareggio della formazione bianconera grazie al gol di Brosco. Nella prossima giornata l'Ascoli farà visita al Perugia, reduce dal pareggio di Brescia, mentre il Cosenza ospiterà il Verona che ha cominciato il suo campionato pareggiando in casa col Padova.