Milan, di nuovo in campo: l'obiettivo è dimenticare il ko contro il Napoli

Quest'oggi il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per dimenticare il ko contro il Napoli. Una sconfitta amara per come è venuta visto che i rossoneri erano in vantaggio per 2-0 fino al 50esimo, poi la banda di Gattuso, dopo aver subito l'1-2, è andata in tilt così gli azzurri guidati da Carlo Ancelotti hanno compiuto la rimonta.

Il Milan però può già rifarsi venerdì prossimo contro la Roma di Di Francesco. I rossoneri avranno due giorni di recupero in più rispetto ai giallorossi che stasera sfideranno l’Atalanta all’Olimpico.

Nella giornata di oggi Gattuso ha schierato le prime possibili formazioni. L'unica cosa certa è il ritorno di Calhanoglu tra i titolari tornerà nell’undici titolare dopo aver saltato la prima per squalifica. Il turco riprenderà il suo posto nel tridente d'attacco con Suso e Higuain.

Per il resto Gattuso si affiderà nuovamente al 4-3-3 con alcuni cambi con Caldara che dovrebbe prendere il posto di Musacchio al fianco di Alessio Romagnoli.. Anche un altro nuovo rossonero partirà dal primo minuto cioè Laxalt con Ricardo Rodriguez costretto ad andare in panchina.

Manca ancora qualche giorno e Gattuso proverà di certo altre possibili formazione.