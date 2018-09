Italia - I probabili convocati di Mancini

Si avvicina il primo impegno ufficiale della nazionale di Roberto Mancini, che sarà impegnata nella neonata UEFA Nations League il 7 Settembre a Bologna contro la Polonia e poi a Lisbona, tre giorni dopo, contro il Portogallo padrone di casa. L'Italia è chiamata al salto di qualità dopo delle buone prestazioni nelle amichevoli di Giugno, dove c'era ancora da superare lo shock per la mancata qualificazione al mondiale, e per farlo il nuovo C.T. azzurro sembra avere le idee abbastanza chiare, al netto degli infortuni di Verratti, Spinazzola, Conti e adesso anche Florenzi, che sicuramente indeboliscono l'organico della nostra nazionale.

Difesa. Ancora sfida aperta in porta per il dopo Buffon: Donnarumma e Sirigu potrebbero giocare una partita a testa, mentre per il terzo posto disponibile il favorito sembra Perin, ma attenzione a Cragno che ha molto ben figurato in questo inizio di stagione. La coppia centrale dovrebbe essere ancora appannaggio del blocco Juve con Bonucci e Chiellini, sicuri del posto anche Criscito, D'ambrosio e Romagnoli; buone possibilità anche per Caldara nonostante non abbia ancora esordito con la maglia del Milan. Tanta concorrenza per gli altri due posti, con Darmian, Emerson Palmieri, Zappacosta e Rugani.

Centrocampo. Con la lunga lista infortunati per la zona centrale del campo, i sicuri della convocazione dovrebbero essere Bonaventura, Parolo, Jorginho, Pellegrini e Cristante. Lotta per gli altri posti disponibili tra Gagliardini, Benassi, Baselli, Mandragora e Barella, mentre bisognerà capire se ci potrà ancora essere spazio in azzurro per Daniele De Rossi.

Attacco. Mancini dovrebbe confermare Mario Balotelli dopo gli ottimi segnali delle amichevoli di Giugno, insieme a lui dovrebbero raggiungere il raduno azzurro Immobile, Belotti, Insigne, Chiesa e Bernardeschi. Qualche dubbio in più invece per Domenico Berardi, ma il reparto d'attacco sembra essere quello che sta dando meno dubbi all'allenatore. Attenzione anche a Politano, Zaza e Verdi.

I convocati ufficiali saranno diramati sabato, la prossima settimana inizierà il raduno in vista dell'esordio del 7 Settembre contro la Polonia.