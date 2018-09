Carabao Cup inglese - I risultati delle gare di ieri

Una Carabao Cup che non da grosse sorprese. Le 'grandi' di questo turno non hanno deluso, tranne qualche eccezione. Si parte con partite davvero interessanti, con il Crystal Palace che batte 1-0 lo Swansea grazie a un gol di Sorloth al 70'. Vola il Blackburn, partito bene in Championship, che batte il Lincoln per 4-1 con i gol di Nuttall, Graham, Downing e Palmer. Il gol della bandiera ospite lo realizza Luque. Vince il Bournemouth 3-0 sull'MKD con le reti di Mousset, Fraser ed Ibe. Il Brentford vince lo scontro con il Cheltenham per 1-0. Big match targato Premier tra Brighton e Southampton, con gli ospiti che trovano il gol decisivo con bomber Austin.

Il Burton, a sorpresa, batte l'Aston Villa per 1-0. Il Cardiff crolla con il Norwich per 3-1, con i Canaries che si stanno ritrovando dopo aver vissuto mesi davvero bui. Bene il Blackpool (2-1 sul Doncaster) e il Fulham, quest'ultimo in crescita, che sconfigge l'Exeter 2-0. Il Derby batte 4-0 senza problemi un Hull City in evidente difficoltà tecnica e psicologica. Crolla la capolista della Championship, il Leeds, sconfitta a sorpresa 2-0 dal Preston. Bene il Leicester (4-0 al Fleetwood) e il Boro, che batte con qualche patema 2-1 il Rochdale. Bella vittoria degli universitari dell'Oxford che superano 3-0 il Newport. Vince, dopo le critiche nella seconda divisione inglese, il QPR 3-1 sui Bristol Rovers. Volano i terribili Wolves, 2-0 allo Sheffield Wed, mentre è 3-3 tra Walsall e Macclesfield, con i padroni di casa che passano poi ai rigori. Il West Ham ringrazia Diop, Ogbonna e Chicarito e batte il Wimbledon. 2-2 tra Wycombe e Forest Green, con i primi che passano il turno nella lotteria dei rigori. Bene lo Stoke che amplifica la crisi dell'Huddersfield. Il WBA batte il Mansfield 2-1 e gioisce dopo la retrocessione dello scorso anno.

Di seguito i risultati:

SWANSEA-CRYSTAL PALACE 0-1

BLACKBURN-LINCOLN 4-1

BOURNEMOUTH-MKD 3-0

BRENTFORD- CHELTENHAM 1-0

BRIGHTON-SOUTHAMPTON 0-1

BURTON-ASTON VILLA 1-0

CARDIFF-NORWICH 1-3

DONCASTER-BLACKPOOL 1-2

FULHAM-EXETER 2-0

HULL-DERBY 0-4

LEEDS-PRESTON 0-2

LEICESTER-FLEETWOOD 4-0

BORO-ROCHADALE 2-1

NEWPORT-OXFORD 0-3

QPR-ROVERS 3-1

SHEFFIELD WED- WOLVES 0-2

WALSALL- MACCLESFIELD 3-3 ( RIGORI WALSALL)

WIMBLEDON- WEST HAM 1-3

WYCOMBE-FOREST GREEN 2-2 (WYCOMBE AI RIGORI)

STOKE-HUDDERSFIELD 2-0

WBA-MANSFIELD 2-1