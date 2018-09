Milan, il riepilogo del Cda di ieri pomeriggio: Kaka e non solo

Nella giornata di ieri si è svolto in via Aldo Rossi il Cda ordinario diviso in tre punti. Il club rossonero deve risolvere un paio di situazioni rilevanti.

Il primo punto è stata la pre approvazione del bilancio 2018 che verrà poi approvato ufficialmente a settembre. Successivamente è stato revisionato il budget per la stagione 2018/2019, quello necessario per la campagna acquisti appena conclusa. Infine si è fatto il punto sul caso Uefa. Difatti i rossoneri attendono le motivazioni della decisione con la quale il Tas ha riammesso il club in Europa, successivamente dovranno essere ascoltati nuovamente da Nyon che dovrà poi riformulare eventuali sanzioni, pecuniarie o di restrizione della rosa.

Il Milan si augura che si possa riaprire il discorso per il Voluntary agreement, soluzione fattibile con il cambio di proprietà. Il Consiglio d'Amministrazione è andato bene come ha confermato lo stesso Scaroni che non ha alcuna preoccupazione sul futuro.

Molto probabilmente si è parlato anche del ruolo di amministratore delegato. Gazidis, l'attuale direttore esecutivo dell'Arsenal, non ha ancora sciolto le riserve, col risultato di tenere in standby Gandini. Entro l'inizio di settembre dovrà risolversi la situazione.

Per concludere domani Ricardo Kakà sarà a Milano per cominciare un periodo di addestramento con il supporto di Leonardo e Paolo Maldini. Il brasiliano potrebbe aiutare il Milan con lo scouting in Sud America.