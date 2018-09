Milan, le ultime verso la Roma: Abate e Caldara in pole per una maglia titoltare?

Mancano due giorni ed il Milan tornerà in campo contro la Roma di Di Francesco. Per i rossoneri sarà l'occasione giusta per dimenticare il ko contro il Napoli. Una sconfitta nata dopo il 50esimo con la banda di Gattuso che aveva in mano la partita, ma poi si è fatta rimontare dagli azzurri di San Paolo.

ABATE E CALDARA, LE NOVITA' DI GATTUSO

Molto probabilmente saranno queste sono due delle tre novità di formazione. L'ex difensore bianconero prenderà il posto di Musacchio,che al San Paolo non è stato totalmente negativo ma ha avuto diverse colpe sul primo gol degli azzurri il Napoli. Mentre il terzino destro sostituirà Calabria, non apparso in ottima forma. Invece Laxalt partirà dalla panchina e verrà schierato a partita in concorso.

L'ultima novità è il ritorno in campo di Calhanoglu dopo la squalifica e sarà schierato nel tridente con Suso ed Higuain, alla ricerca della prima rete con la maglia rossonera.

Per il resto tutto confermato centrocampo col trio Kessié-Biglia-Bonaventura, anche se restano dubbi su Donnarumma, visto che a Napoli ha mostrato qualche incertezza di troppo, intanto Reina scalpita.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Caldara, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuaín, Çalhanoğlu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Simić, Laxalt, Mauri, Bertolacci, Bakayoko, Halilović, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Conti, Strinić, C. Zapata, Montolivo