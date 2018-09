Milan, Donnarumma è finito subito nel mirino e Reina scalpita..

Il Milan ha perso all'esordio contro il Napoli per 3-2. Tanti giocatori rossoneri hanno steccato alla prima, come Gigio Donnarumma finito già nel mirino dei tifosi più critici. Il giovane portiere rossonero ha commesso un errore di posizione sul 2-2 di Zielinski favorendo la rimonta azzurra.. Ovviamente la banda di Gattuso non ha perso al San Paolo per colpa del ragazzo di Castellammare di Stabia, ma tutti si aspettavano un rendimento di certo superior

L’involuzione di Donnarumma può essere fisiologica a questa età ma non deve diventare una costante. L'estremo difensore e deve tornare a dare garanzie, riacquisire fiducia e personalità. Intanto Leonardo nei prossimi giorni incontrerà il cugino di Mino Raiola per parlare proprio di lui. Il brasiliano sta ricevendo un po’ tutti i procuratori dei giocatori del Milan, ma si farà chiarezza in merito al presente e al futuro dell’estremo difensore classe ’99

Donnarumma, ha iniziato la quarta stagione da titolare del Milan, ora deve dimostrare quello di buono che ha mostrato nei primi anni, provando a cancellare le questioni extra calcistiche dello scorso anno. A diciannove anni è il più giovane di sempre ad aver raggiunto le 100 presenze nel massimo campionato.

Intanto Pepe Reina scalpita per partire dal primo minuto anche se potrebbe aspettare la vetrina europea dell’Europa League visto la sua maggiore esperienza internazionale. Lo spagnolo era stato acquistato dalla vecchia proprietà per fare il titolare, nella convinzione di cedere il 19enne. Forse questa concorrenza può essere stimolante per Donnarumma, per molti allenandosi con l'ex Napoli potrebe fare il tanto atteso salto di qualità.

Eventualmente toccherà a Gattuso decidere se sia meglio lasciarlo in panchina per un po’ o meno. Attenzione però che cambiare il portiere in base al suo rendimento nell’ultima partita sarebbe solamente controproducente per tutta la squadra.