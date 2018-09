Napoli, la carica di Allan: "Vincere, sempre quello è il nostro obiettivo"

Durante la trasmissione Radio Goal di Kiss Kiss Napoli, Allan ha condiviso il suo pensiero su quella che sarà l'annata della squadra partenopea: "Cosa mi aspetto? Di fare sempre meglio rispetto all’anno scorso. E’ arrivato il momento di vincere qualcosa: darò tutto me stesso per riuscirci". Il centrocampista però non dimentica quanto bene fatto l'anno scorso, con un pizzico di rammarico: "La scorsa stagione abbiamo fatto tanti punti senza riuscire a vincere, è stato un peccato. Quest'anno continueremo col nostro obiettivo, andando avanti partita per partita. Magari serviranno meno punti, forse di più, vedremo".



E' evidente come Allan e il Napoli ormai non nascondano i propri obiettivi, alla luce anche delle ultime due gare di campionato in cui la squadra di Ancelotti​ ha dimostrato una grande voglia di fare e una forza mentale non da tutti. Cosa manca allora per lo scudetto? Per il centrocampista brasiliano è tutta questione di concentrazione, senza di essa si finisce a: "regalare gol come successo con Lazio e Milan".

Allan non ha mancato poi di spendere qualche parola sul suo nuovo allenatore, Carlo Ancelotti: "E’ facile lavorare con Ancelotti perché è un allenatore libero che ci lascia la possibilità di fare quello che sappiamo" , toccando anche la questione turn-over: "Il mister ha voglia di far sentire tutti importanti: arriverà il momento di tutti per mettersi in mostra visto che avremo tante partite da giocare".



Un argomento che Allan tiene particolarmente a cuore è la convocazione nella nazionale brasiliana, obiettivo chiaro per il quale sta facendo di tutto, dando il massimo per la sua squadra e migliorandosi di giorno in giorno, il segreto? "Una corretta alimentazione per andare oltre i limiti".