Serie B - Secondo turno: Cittadella e Foggia vogliono vincere ancora, turno cruciale per il Crotone

Secondo turno di questa mutilata Lega B, composta solo da diciannove squadre. Dopo la clamorosa vittoria contro il Crotone, cercherà di vincere ancora il Cittadella, ospite di un Carpi uscito con le ossa rotte dalla sfida contro il Foggia. I veneti partirebbero favoriti, consci soprattutto della forza del proprio pubblico. Trasferta interessante anche per il Venezia di Vecchi, in casa di un Padova che ha mostrato comunque sprazzi di ottimo calcio. Match casalingo delicatissimo, invece, per il Lecce, che ospiterà una Salernitana capace di frenare il lanciato Palermo. I pugliesi vorranno vincere, i campani saranno della stessa opinione.

Novanta minuti che non forniscono riferimenti, poi, quelli tra Spezia e Brescia, formazioni con diversi obiettivi ma reduci dal medesimo risultato all’esordio stagionale. I liguri partirebbero favoriti per il fattore-casa, guai però a sottovalutare la tenuta atletica delle rondinelle. Match particolarmente tattico e teso, quello tra Perugia ed Ascoli: gli umbri, infatti, faticheranno e non poco a scardinare la retroguardia picena. Ben più ostica la sfida della Cremonese, che in casa del Palermo dovrà cercare di limitare i danni. I rosanero sono molto più forti e, se eviteranno cali di concentrazione, avranno la vittoria in pugno.

Sfida tra nobili decadute, poi, Pescara-Livorno. Sia gli amaranto che i biancazzurri infatti, sono reduci da anni poco felici e vogliono subito cancellare l’oscuro passato: questa sfida sarà dunque un momento cruciale per capire fin dove ci si potrà spingere. Non può perdere ulteriori punti, invece, l’Hellas Verona, che dopo il pari contro il Padova dovrà superare senza problemi un Cosenza che ha ben figurato all’esordio. Gli scaligeri sono più forti, la vittoria non dovrebbe essere un problema. Costretto a vincere per ridurre ulteriormente la penalità di inizio stagione, infine, il Foggia. In casa del Crotone, battuto all’esordio, gli spiritelli dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo. Sarà questa, dunque, la sfida più interessante di questo turno di Serie B. Riposo forzato invece per il Benevento.