Juventus, le certezze sono Mandzukic e Ronaldo

Ultimo impegno prima della sosta, all’indomani del sorteggio di Champions League. La Juventus va a Parma per la terza giornata di campionato, domani sera alle 20.30, per provare a conquistare la terza vittoria consecutiva e passare la settimana di pausa per le Nazionali in testa alla classifica. Massimiliano Allegri non si fida e al Tardini tiene alta la concentrazione, come ha chiaramente fatto intendere nella conferenza stampa di vigilia. Tutti convocati, a parte il lungodegente Spinazzola: rientra anche Mattia De Sciglio, alla prima apparizione stagionale, anche se difficilmente verrà impiegato come terzino destro.

Quello è il ruolo in cui il tecnico livornese ha più dubbi, perché è indeciso fra Cancelo – in ripresa con la Lazio dopo qualche distrazione di troppo con il Chievo – e Cuadrado, il quale ha passato tutti i 90 minuti in panchina sabato scorso; per il resto, retroguardia confermata con Bonucci, Chiellini e Alex Sandro davanti a Szczesny. L’altro grande dilemma per l’allenatore è la disposizione tattica, fra il 4-2-3-1 ed il 4-3-3: con i biancocelesti il centrocampo a tre ha dato più equilibrio, ma in questo modo diversi uomini d’attacco sono stati sacrificati. Primo fra tutti, Paulo Dybala, chiamato ad una prova di maturità e di personalità, perché a Verona la Joya ha dato l’impressione di soffrire molto la presenza di Cristiano Ronaldo. Ecco quindi che Allegri deve ancora sciogliere le riserve sul modulo, partendo dalla conferma di CR7 e di Mario Mandzukic: oltre all’argentino, scalpitano anche Douglas Costa e Bernardeschi. Da questa questione dipende anche lo schieramento del centrocampo: con Pjanic sicuro titolare, Khedira ed Emre Can si giocano il posto al suo fianco, con Matuidi pronto a dare il suo contributo, o dall’inizio o a partita in corso.

La lista completa dei convocati:

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Cuadrado

17 Mandzukic

18 Kean

19 Bonucci

20 Cancelo

21 Pinsoglio

22 Perin

23 Emre Can

24 Rugani

30 Bentancur

33 Bernardeschi