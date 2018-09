Milan, contro la Roma per dimenticare il ko a Napoli

Questa sera (alle 20.30) il Milan scenderà in campo contro la Roma nell’anticipo della terza giornata di campionato. I rossoneri contro gli uomini di Di Francesco proveranno a dimenticare il ko all'esordio subito a Napoli. Una gara ben giocata dal Diavolo fino al 55esimo, ma poi, alcuni errori individuali, hanno cambiato il risultato in favore degli azzurri di Carlo Ancelotti.

Non una partenza semplice per i rossoneri, ma sarà importante superare al meglio lo scoglio giallorosso per non perdere ulteriore terreno. Dall'altra parte i capitolini verranno a San Siro per portare a casa i tre punti, dopo il pari carico di interrogativi maturato con l'Atalanta nel catino di casa.

Per quanto riguarda la probabile formazione che staserà scenderà in campo, Gattuso, nonostante i rumors dei giorni scorsi, confermerà quasi tutti i giocatori. L'unica novità sarà in avanti con il ritorno in campo di Hakan Calhanoglu, dopo la squalifica scontata nel secondo turno di campionato, che prenderà il posto di Borini. Comunque non sono esclusi ulteriori cambiamenti: difatti Ringhio starebbe ancora valutando la presenza di Caldara e Abate al posto, rispettivamente, di Musacchio e Calabria.

LE PAROLE DI MISTER GATTUSO ALLA VIGILIA

"Non è tutto da buttar via, sono state fatte buone cose, sento che molti hanno spento la luce e su questo dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere più bravi nell'interpretazione della gara, appena abbiamo cambiato qualcosa siamo calati a livello mentale, e siamo usciti dal campo. Dobbiamo stare 95 minuti sul pezzo"

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria/Abate; Musacchio/Caldara; Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.