Terminata Milan-Roma, LIVE Serie A 2018/19 (2-1): All'ultimo respiro Cutrone!

22.28 - Termina il match. Risultato finale di 2-1.

95' GOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, HA SEGNATO CUTRONE: al limite dell'area Higuain trova l'imbucata di Cutrone che la piazza sul secondo palo. 2-1.

93' Calcio d'angolo per il Milan con Suso che trova Cutrone ma non riesce a dare forza al pallone.

92' Cross di El Shaarawy troppo lungo per Dzeko.

90'+5'

88' Non inquadra la porta Suso che tenta la conclusione sul secondo palo.

87' Fallo di Laxalt su Cristante.

86' Tentativo di conclusione dalla sinistra di Suso ma Olsen la tiene.

84' Calcio di punizione per la Roma con De Rpssi che cerca Schick ma respinge la retroguardia rossonera.

83' Altro cambio per il Milan: esce Bonaventura, entra Cutrone.

81' Altro intervento della VAR: gol annullatoa Nzonzi per tocco di braccio.

79' GOOOOOL DELLA ROMA, HA SEGNATO NZONZI: cross di El Shaarawy, Nzonzi se la ritrova davanti e calcia in porta battendo Donnarumma. 2-1.

78' Ammonito Cristante per fallo su Kessie.

77' Cambio per il Milan: esce Rodriguez, entra Laxalt.

76' Perde la palla Nzonzi, la recupera Calabria che la gira ad Higuain, il numero 9 calcia alto col sinistro.

75' Cade da solo Calhanoglu dopo aver saltato Karsdorp.

73' Bello spunto di Suso che calcia col destro ma Fazio ci mette la gamba e sporca la conclusione.

71' Cross di Cristante, tocca Romagnoli e la blocca Donnarumma.

70' Ancora Rodriguez che prova la conclusione col destro parata facilmente da Olsen.

69' Secondo cambio per la Roma: esce Pastore, entra Cristante.

68' Fallo di Rodriguez su Schick.

65' Ci prova in due tentativi Calhanolgu, Olsen va col baguer, poi il turco spara alto.

62' Intervento della VAR: fuorigioco, gol annullato. 1-1.

61' RADDOPPIO DEL MILAN, PRIMO GOL STAGIONALE DEL PIPITA HIGUAIN: la riapre Higuain, che si scarta il portiere e la mette in porta. 2-1.

59' GOOOOOOOOL DELLA ROMA, LA PAREGGIA FAZIO: rinvia male il pallone Calabria, la colpisce bene Fazio che batte Donnarumma. 1-1.

58' Angolo per la Roma con Kolarov che batte corto e Biglia respinge.

57' Fuorigioco di Higuain su pallone rasoterra di Rodriguez.

56' Angolo corto di Calhanolgu che mette un bel pallone tagliato in mezzo, ma Olsen blocca tutto.

54' Calcio di punizione dalla sinistra per il Milan con Calhanoglu che trova il prolungamento di testa di Bonaventurama nessuno chiude sul secondo.

53' Bel guizzo di Donnarumma che esce dall'area e toglie la palla dai piedi di El Shaarawy.

51' Bel tunnel di Higuain sulla sinistra, mette in mezzo per Suso che viene anticpato da Kolarov in diagonale.

50' Brutta palla persa di Higuain al limite dell'area, calcia col mancino Dzeko che sfiora il gol.

48' Fallo di Rodriguez che accorcia in avanti su Schick.

46' Tiro maldestro di Rodriguez a cercare il secondo palo.

21.38 - Si riparte! Pallone mosso dal Milan.

21.37 - Cambio per la Roma: esce Marcano, entra El Shaarawy.

21.36 - Squadre nuovamente in campo!

21.23 - Un primo tempo che si chiude con il diavolo in vantaggio. Primi 45' di gioco non esaltanti, ma che hanno visto il Milan giocare una partita decisamente più attenta e organizzata sia sul piano tecnico che tattico. Una Roma che ha fatto davvero poco rispetto a quello che può dare e che sembra non aver ingranato del tutto i meccanismi del 3-4-3, ma vedremo cosa accadrà nel secondo tempo. Ora una piccola pausa, a tra poco.

21.18 - Finisce il primo tempo. Risultato parziale di 1-0.

44' Cross sul secondo palo di Rodriguez, dopo una bella manovra, chiude in angolo Kolarov.

42' Traversone deviato di Karsdorp, blocca Donnarumma.

40' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, HA SEGNATO CON IL NUMERO 79 KESSIE: imbucata di Bonaventura per Rodriguez che, con un cross rasoterra, trova sull'altro palo Kessie che trova la rete. 1-0.

38' Chiude Musacchio su Dzeko dopo la verticalizzazione di De Rossi.

35' Bel cross di Kolarov, colpisce di testa Schick ma Donnarumma blocca tutto.

34' Possesso palla del diavolo che amministra la partita.

33' Fallo a centrocampo di Romagnoli su Schick.

31' Fallo di Karsdorp su Biglia.

30' Pallone molto confuso di Fazio che lancia lungo per Donnarumma.

29' Parte Calhanoglu, sforbiciata di Higuain ma il pallone finisce alto.

28' Prova il sinistro Suso dalla distanza, si distende Olsen in calcio d'angolo.

25' Palla classica di Suso in mezzo, ma non ci arriva Higuain.

24' Colpisce di mezzo esterno Calhanolgu che aveva provato il tiro dalla distanza.

23' Palla in mezzo di Pastore a cercare Kolarov, chiude in fallo laterale Calabria.

21' Respinge Rodriguez dopo una disattenzione di Bonaventura che non aveva seguito Nzonzi sulla destra.

20' Fallo di mano di Bonaventura che era a pronto a calciare in porta dopo un buon cross di Calabria.

19' Posizione irregolare di Suso che era partita dietro Karsdorp dopo l'imbucata di Biglia.

17' Bella conclusione di Higuain rasoterra a cercare il primo pallo ma Olsen devia in angolo.

16' Prima occasione importante per il Milan con Calabria che, imbucato da Calhanoglu, spara alto.

15' Giro palla sterile dei giallorossi che non trovano spazi.

14' Bella azione del Milan con il cambio di gioco di Suso per Calhanoglu che salta Karsdorp, mette in mezzo un pallone troppo lungo per Higuain.

13' Altra imbucata di Calhanoglu per Kessie che commette fallo su Fazio.

11' Solito pallone morbido messo in mezzo da Suso per il taglio di Boanventura che non arriva sul pallone per nulla.

10' Traversone di Karsdorp per Dzeko, blocca Donnarumma.

9' Parte Calhanoglu col destro, ma il tiro è debole e centrale. Nessun problema per Olsen.

8' Bello scambio sulla sinistra tra Higuain e Calhanoglu con quest'ultimo che si guadagna un bel calcio di punizione da posizione ravvicinata.

7' Cerca la percussione sulla destra Calabria, ma Marcano chiude tutto.

5' Fallo di Calabria su Schick a centrocampo.

3' Imbucata di Calhanoglu a cercare Higuain, il numero 9 era però in fuorigioco.

2' Lancio profondo di Musacchio per Bonaventura, nessun problema per Olsen.

1' Primo giro palla giallorosso, ma il Milan recupera la sfera.

20.34 - Si comincia! Primo pallone mosso dalla Roma.

20.30 - Squadre in campo!

20.20 - Squadre rientrate negli spogliatoi. A breve inizierà Milan-Roma, mi raccomando, non mancate!

20.15 - Riscaldamento iniziato ormai da un po' di tempo. A San Siro c'è grande attesa per questo big match.

20.05 - Tutto confermato tra le fila rossonere, dunque nessuna novità. Di Francesco sceglie la difesa a tre inserendo in difesa Marcano e avanzando Karsdorp sulla linea dei centrocampisti.

19.55 - La risposta della Roma (3-4-3): Olsen; Marcano, Fazio, Manolas; Karsdorp, De Rossi, Nzonzi, Kolarov; Schick, Dzeko, Pastore. All. Di Francesco

19.45 - La formazione ufficiale del Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso,Higuain, Calhanoglu. All.Gennaro Gattuso

19.35 - A breve vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Milan-Roma, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2018-19. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 20:30 - verrà fischiato dall'arbitro Marco Guida (sez. di Torre Annunziata).

Diretta Milan-Roma

QUI MILAN

I rossoneri sono reduci da una pesante rimonta subita al San Paolo dagli uomini di Ancelotti. Dopo esser andati in doppio vantaggio, la squadra di Gattuso si è schiacciata troppo ed ha pagato le conseguenze, andando a perdere il primo scontro diretto della stagione.

Tuttavia, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso si è mostrato fiducioso per la gara di stasera affermando che serviranno i primi 60' di Napoli, cecrcando di non sbagliare nulla a livello tecnico e riuscendo ad essere concentrati per tutti i 90' di gioco.

Si è parlato anche di un possibile cambio di modulo, di un ipotetico 4-2-3-1, con Calhanoglu che andrebbe ad occupare la sua posizione naturale da trequartista. Gattuso, a quanto pare, non vuole sperimentare nuovi moduli e dovrebbe optare per il solito 4-3-3.

Il tecnico calabrese dunque schiererà in porta Donnarumma, il quartetto difensivo a partire da destra sarà composto da Abate che andrà a prendere il posto di Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. Cabina di regia affidata a Biglia, supportato dalle due mezzali Boanventura e Kessié. Tridente offensivo formatoda Suso, Higuain e Calhanoglu.

Live Milan-Roma

QUI ROMA

I giallorossi arrivano invece da una bella rimonta all'Olimpico nei confronti dell'Atalanta. La squadra di Di Francesco era sotto per 3-1 nei primi 45', poi è rientrata in campo con la giusta determinazione ed ha riacciuffato il match, riuscendo a conquistare un punto importante.

Eusebio Di Francesco lo sa bene che a San Siro non potranno ripetersi i primi 45' di gioco visti contro l'Atalanta, ribadendolo in conferenza stampa e andando ad affermare che servirà una grande risposta dai suoi ragazzi che sul piano fisico non sono ancora brillantissimi.

Con l'infortunio di Florenzi, l'ex Sassuolo potrebbe decidere di schierare una difesa a tre che fece davvero tanto bene contro il Barcellona di Valverde. Nel caso in cui dovesse essere confermata la difesa a quattro, giocherebbe Karsdorp sull'out di destra.

Il tecnico giallorosso dovrebbe puntare su un 4-2-3-1. In porta c'è Olsen, davanti a lui difesa a quattro composta da Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov. I due mediani saranno De Rossi e Nzonzi, sulla trequarti giocheranno Under, Pastore ed El Shaarawy. Unica punta Edin Dzeko.