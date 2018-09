SPAL - Semplici: "I granata si sono rinforzati, dobbiamo avere grande rispetto"

Pensare ad una SPAL prima in classifica era fantacalcio, fino a due mesi fa. Eppure, grazie ad un certosino lavoro tattico ed atletico, Leonardo Semplici ha tramutato il sogno in realtà, consentendo ai suoi estensi di vincere le prime due gare di campionato e di guardare da pari merito Juventus e Napoli. Ora, contro il Torino, i biancazzurri proveranno a fare ancora punti, cercando di conquistare al più presto l'obiettivo minimo della salvezza. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Semplici ha parlato proprio del prossimo match di campionato:

"I granata si sono rinforzati notevolmente sul mercato. Parliamo di una squadra che viene subito dopo le prime quattro o cinque del campionato". In seguito, un passaggio tecnico sulla sfida: "Sarà una partita veramente difficile, soprattutto perché giocheremo in casa loro e troveremo una formazione che ha fatto due ottime gare contro Roma e Inter. Allo stesso tempo, cercheremo di andare a Torino con grande rispetto, ma consapevoli di attraversare un ottimo momento che vogliamo proseguire".

Leonardo Semplici ha infine parlato dell'atteggiamento che dovrà avere la sua SPAL: "Dovremo interpretare una gara di grande personalità e determinazione, una partita perfetta. L'idea di calcio che vogliamo proporre, attraverso il possesso palla, è il comando del gioco". Vincere in casa del Torino non sarà facile, gli estensi vogliono però continuare a sognare.