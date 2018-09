Serie B: vittorie importanti per Cittadella e Padova, clamoroso successo dello Spezia

CARPI - CITTADELLA 0-1 (Proia)

Grande prova del Cittadella, che continua a stupire confermandosi come una delle formazioni più toste di questa serie B. Come due anni fa, i veneti di Venturato inanellano due vittorie consecutive, mettendo alle corde un Carpi a cui manca ancora la migliore condizione. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i falconi padroni di casa non riescono a sbloccare la sfida, consentendo al Cittadella di uscir fuori alla distanza. Nel finale di gara, infatti, ci pensa Federico Proia a regalare tre punti ai suoi.

PADOVA - VENEZIA 1-0 (Ravanelli)

Altro risultato utile per il Padova. La neo-promossa batte infatti anche il Venezia, che sembra ormai lontana dalla creatura ammirata nella scorsa stagione sotto la gestione di Pippo Inzaghi. Il successo all'esordio non ha infatti giovato ai lagunari, che hanno ceduto le armi al compatto Padova, vincente grazie alla marcatura decisiva del classe '97 Luca Ravanelli.

SPEZIA - BRESCIA 3-2 (Donnarumma, Pierini, Pierini, Morosini, Gyasi)

Pazza gara a La Spezia. I liguri ed il Brescia danno infatti vita ad uno spettacolo ricco di emozioni ed incerto fino alla fine. Avanti grazie ad una rete di Alfredo Donnarumma, le rondinelle si fanno rimontare da una doppietta di Pierini, giovanissimo calciatore da tenere sotto controllo. Sul finale di prima frazione, Morosini fa 2-2. Nel secondo tempo ci pensa però Gyasi a regalare un sorriso ai liguri.