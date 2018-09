Serie A - Tra fatica, pazienza e tanta strategia l'Inter si impone sul Bologna (3-0)

Terza giornata di Serie A per Inter e Bologna che si sfidano allo Stadio Renato Dall'Ara nel secondo anticipo del weekend. Appaiate a un punto per parte entrambe le squadre cercano punti, motivazioni e certezze.

PRIMA FRAZIONE - Primo tempo sicuramente dominato dall’Inter se viene osservato il possesso di palla (70% Inter/30% Bologna) ma la squadra di casa tiene e difende lo 0-0 nonostante la partenza dell’Inter. In nerazzurri, infatti, sono partiti forte, fortissimo, con un cross dalla destra di Matteo Politano che cerca Ivan Perisic in mezzo all’area. Il portiere dei rossoblù Lukasz Skorupski non afferra una palla non tanto lenta ma sicuramente innocua che finisce sui piedi di un sorpreso Perisic che non riesce ad agganciare o a tirare di prima e la palla si spegne sul fondo. Basta un altro minuto all’Inter per riproporsi in avanti; Keita crea una mischia che manda la palla verso Roberto Gagliardini che, tutto solo, manda la palla alta, altissima, sopra la porta difesa dal portiere polacco del Bologna. L’impressione dei primi minuti resta quella di un’Inter che attacca con forza, convinzione e aggressività. All’8’ la squadra padrona di casa, ma non del campo, si presenta per la prima volta in avanti riuscendo a guadagnare un calcio d’angolo con Skriniar che spazza fuori rimediando a un brutto disimpegno di Stefan de Vrij. E proprio sugli sviluppi del primo calcio d’angolo che il Bologna ha a disposizione arriva la prima occasione per gli uomini di Filippo Inzaghi; sponda dell’ex capitano dell’Udinese Danilo verso lo svedese Helander che stacca di testa, a botta sicura, ma trova davanti un grande riflesso di Samir Handanovic che manda a quel paese le critiche susseguite agli errori del precedente match che sono costati all’Inter un doloroso pareggio con il Torino. Spalletti vede il brutto momento della squadra che, a seguito dell’occasione sfumata di Helander, non riesce più a ripartire anche grazie alla reazione del Bologna che riesce a chiudere le linee di passaggio e pressando alto. L’Inter, non riuscendo ad arrivare a Radja Nainggolan, cerca di passare per l’altro palleggiatore di centrocampo Marcelo Brozovic che, però, è chiuso dall’assidua marcatura a uomo di uno fra Santander e Falcinelli che, a turno, si avvinghiano al croato non lasciandogli spazio e obbligandolo a tornare indietro cedendo palla ai difensori che palleggiano in orizzontale. Il Bologna, dopo lo spavento iniziale, è riuscito a prendere le misure e continua a rallentare la manovra degli ospiti che non riescono ad andare in verticale. Il match si trasforma in una nervosa pazienza per l’Inter che deve attendere, con il passare dei minuti, il momento giusto per affacciarsi in avanti. Al 20’ il Bologna si riaffaccia in avanti con un cross dell’olandese Dijks che, però, crossa alto ed il pallone si accomoda nelle mani di Handanovic. L’Inter continua a creare buone manovre ma prima Politano calcia alto dal limite dell’area e Keita, poco più tardi, riceve un passaggio decisamente casuale di Borzovic che con la testa la indirizza verso il senegalese che non riesce ad impattare e, di fatto, la stoppa per una comoda presa di Skorupski. Primo tempo che si chiude sullo 0-0 a seguito di qualche altra occasione da entrambe le parti ma decisamente innocue e poco pericolose.