Fiorentina: dubbi in mediana per Stefano Pioli, Maxi Olivera e Cristoforo ai saluti

La Fiorentina è pronta a vincere ancora. Dopo il clamoroso successo contro il Chievo Verona - un importante 6-1 - i ragazzi di Stefano Pioli si ritroveranno ad affrontare l'Udinese, creatura molto più pericolosa rispetto a quanto creduto fino a pochi giorni fa. Dato per certo il 4-3-3, tanti sono i dubbi che attanagliano il tecnico viola, che alle 18 seguirà un allenamento di rifinitura per capire chi saranno gli undici titolari per la loro seconda sfida di campionato. Due sono i ballottaggi che resteranno tali fino alla pubblicazione delle formazioni ufficiali: uno riguarda l'attacco, l'altro la zona mediana del campo.

Per il delicato ruolo di metodista, infatti, Edimilson Fernandes si gioca una maglia con Norgaard, ancora non al top della condizione. In attesa di Jordan Veretout, dunque, saranno i due nuovi acquisti a lottare per una maglia da titolare. Tanta incertezza vige anche per l'esterno sinistro del rettangolo verde, dove Valentin Eysseric potrebbe sedersi in panchina per far spazio allo scalpitante Marko Pjaca, deciso a dire la sua in viola dopo anni oscuri con la maglia della Juventus. Nessun dubbio invece negli altri ruoli: davanti a Lafont, saranno German Pezzella e Vitor Hugo i centrali difensivi. A centrocampo, Gerson e Benassi sorveglieranno il mediano, mentre saranno Simeone e Chiesa gli attaccanti che completeranno il tridente. Milenkovic e Biraghi, invece, i terzini.

Mentre Pioli lavora sul campo, non si ferma il lavoro di Pantaleo Corvino sul mercato. Il primo calciatore che ieri ha abbandonato la nave toscana è il centrocampista centrale Cristoforo, che raggiungerà il Getafe nelle prossime ore. Ormai ai margini del progetto toscano, l'uruguayano tenterà fortuna altrove. Destinazione Messico, invece, per Maxi Olivera. Il laterale mancino è fortemente voluto da molti club del Nuovo Continente e a breve lascerà Firenze.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA:

Lafont; Milenkovic, German Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson/Dabo, Edimilson Fernandes/Norgaard, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric/Pjaca.