Inter, ufficiale il passaggio di Karamoh al Bordeaux

Sembrava praticamente fatta per il ritorno in Francia di Yann Karamoh, talentino classe ‘98 made in France di proprietà dell’Inter, precisamente al Saint-Etienne. Nulla di fatto perché si è spento tutto quanto in una semplice bolla di sapone: dietro-front del giocatore che ha accettato il ritorno nel proprio Paese ma con altri colori. L’ex Caen, infatti, ha optato per un trasferimento al Bordeaux.

La squadra francese milita attualmente in Ligue 1, campionato che nel corso della storia ha vinto 6 volte, l’ultimo nella stagione 2008-2009. A seguito dell’ultimo titolo vinto, una Coppa di Francia nella stagione 2012-2013, il Bordeaux ha ottenuto due qualificazioni consecutive alle semifinali per la Coppa di Lega francese, perdendo in entrambe le occasioni, e una sconfitta nella finale di Supercoppa francese contro il Paris Saint-Germain.

Karamoh si trasferisce al Bordeaux mediante la formula del prestito secco annuale che gli permetterà di tornare in nerazzurro alla fine della stagione. Il suo ritorno in Ligue 1, dopo l’esperienza al Caen, è stato ufficializzato dal club milanese mediante un comunicato sul proprio sito ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo annuale del calciatore Yann Karamoh alla società FC Girondins de Bordeaux”.