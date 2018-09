La Lazio ospita il Frosinone: l'obiettivo è vincere per cercare i primi punti in campionato

Questa sera alle 20.30 la Lazio ospita il Frosinone. Dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Juventus, i biancocelesti sono alla ricerca dei primi punti in campionato.

All'Olimpico arriva il Frosinone, anche lui in cerca della prima vittoria stagionale: i ciociari sono reduci dallo 0-0 contro il Bologna, dopo il ko per 4-0 all'esordio contro l'Atalanta.

Anche se qualche giocatore è ancora fuori condizione, Inzaghi conferma la stessa formazione vista a Torino: in attacco Luis Alberto alle spalle di Immobile. Sulle fasce spazio a Marusic e Lulic, in mezzo Parolo, Leiva e Milinkovic. Tra i pali spazio a Strakosha, con Berisha ancora infortunato. In difesa confermato Wallace insieme ad Acerbi e Radu.

Longo ripropone lo stesso modulo, il 3-5-2, che cambia in 5-3-2 in fase di non possesso. In porta Sportiello, difesa composta da Brighenti, Salamon e Krajnc. A centrocampo Crisetig, Maiello e Chibsah, invece gli esterni sono Zampano e Molinano. In avanti Ciano e Perica.

Curiosità: Inzaghi contro Longo è sempre uscito perdente (tre partite su tre perse in Primavera).

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Inzaghi: "Sicuramente, è una partita importante da non sbagliare e sottovalutare. Tutte le gare vanno preparate al cento per cento. Ho visto i ragazzi nel modo giusto, tutti abbiamo un unico pensiero, abbiamo fatto discretamente, dovevamo fare di più".

Longo: "Dovremo essere attenti a non prestare il fianco, ma bravi a mostrare coraggio, con la convinzione di poter avere un risultato positivo perché siamo in crescita".

I CONVOCATI

Lazio

Non ancora diramati

Frosinone

Portieri: Sportiello, Bardi, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Salamon, Krajnc, Molinaro, Brighenti, Goldaniga, Beghetto, Capuano, Zampano, Ghiglione.

Centrocampisti: Maiello, Cassata, Crisetig, Chibsah, Besea.

Attaccanti: Ardaiz, Matarese, Pinamonti, Ciano, Soddimo, Perica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Caceres, Durmisi, Bastos, Patric, Badelj, Murgia, Caaldi, Caicedo, Rossi, Correa. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Berisha, Lukaku, Luiz Felipe

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Crisetig, Maiello, Chibsah, Molinaro; Ciano, Perica. A disp.: Bardi, Capuano, Ariaudo, Ghiglione, Goldaniga, Beghetto, Cassata, Soddimo, Besea, Matarrese, Pinamonti. All.: Longo.

Indisponibili: Halfredsson, Campbell, Paganini, Daniel Ciofani

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno