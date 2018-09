Roma: si pensa ad un rinnovo per Edin Dzeko

Nonostante la sconfitta contro il Milan ed una situazione di classifica poco sorridente dopo tre giornate, una buona notizia per i tifosi della Roma. Secondo quanto riportato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Monchi starebbe pensando di rinnovare il contratto di Edin Dzekp, reduce da una stagione in giallorosso condita da ben ventiquattro goal in quarantanove sfide, bottino importante per un attaccante di uno dei migliori campionati europei.

L'obiettivo di Monchi riguarderebbe un allungamento della durata del contratto fino al 2021, che porterebbe anche a spalmare l'ingaggio del bosniaco. Il quotidiano milanese sottolinea anche di un contatto tra Monchi e l'entourage del calciatore, anche se ancora non ci sarebbe stato un incontro ufficiale. Se di rinnovo dovesse trattarsi, i tifosi giallorossi potrebbero sorridere: Dzeko continua infatti ad essere una delle poche certezze di questa rosa, un calciatore pronto a diventare letale in ogni momento.