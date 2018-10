Serie A- Il Torino vince sulla Spal 1-0 e la Juve vola in fuga da sola

Allo Stadio Olimpico "Grande Torino", i Granata provano a confermare la buona prova offerta nello scorso turno allo stadio di San Siro contro l'Inter. La Spal per continuare a stupire e a seguire la Juventus a punteggio pieno. Mazzarri schiera il suo classico 3-5-2 con Iago e Belotti a sfruttare le palle in area. A centrocampo, fiducia ai nuovi Ola Aina e Meitè insieme a Soriano. In difesa spazio a Izzo e per il resto conferme. La Spal 4-4-2 con Antenucci e Petagna in attacco e Kurtic con Lazzari, neo nazionale, a inventare.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Match che parte su buoni ritmi con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto, nonostante la pioggia incessante sul capoluogo piemontese. Primi venti minuti di dominio ferrarese con gli ospiti che provano a creare tanto in maniera insistente e al 22' arriva la prima vera occasione Spal con Petagna, controlla un buonissimo passaggio e lascia partire il tiro, palla sul fondo.Interruzione di mezz'ora voluta dall'arbitro Pasqua, ma partita che riprende. Seconda occasione Spal che arriva al minuto 41 con Antenucci, il quale impatta di testa un cross interessante, ma pallone di poco a sinistra della porta granata. Nella ripresa, il Torino entra con un piglio davvero diverso e trova il vantaggio: angolo ben battuto dalla squadra di casa, difesa ospite piazzata davvero male e N'Koulou, di testa, insacca sotto la traversa. Al 61' Fares prova a pareggiare su punizione, ma bravo Sirigu. Al 77' Belotti prova a mettere la partita al sicuro, ma spara sopra la traversa l'attaccante della Nazionale Italiana. Al 78', punizione di Kurtic, ma ottimo Sirigu che respinge. Minuto 89 Zaza sfiora il suo primo gol in granata, ma meraviglioso Gomis che respinge. Il Torino vince e sale a quattro punti dopo la sconfitta contro la Roma e il pareggio con l'Inter, giocando una buona partita. La Spal soffre di vertigini e crolla in trasferta e la Juventus mette in atto la prima mini fuga su Napoli, Fiorentina e Spal.