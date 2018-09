Fiorentina: Lafont salta il Napoli, oggi turno di riposo

Turno di riposo per la Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo la vittoria contro l'Udinese, la viola seguirà una giornata di relax, complice anche la pausa della Serie A a causa delle nazionali. Senza quindici calciatori - tutti impegnati con le rispettive rose Nazionali - il tecnico dei toscani si godrà sicuramente l'ottima prova dei suoi, plaudendo all'eccellente stato di forma di uno come Marco Benassi. Il centrocampista è tornato ai livelli visti quando giocava nel Torino e, dopo un anno di ambientamento soprattutto tattico, è pronto a trascinare i suoi a suon di goal.

Simbolo esemplare di concretezza, Benassi è l'emblema di una Fiorentina che ha saputo compattarsi dopo la morte di Astori, lavorando in estate con costanza e concentrazione. L'asse Corvino-Pioli ha poi plasmato la rosa anche con le cessioni e i nuovi acquisti, trattenendo i big e salutando i cosiddetti "rami secchi". Ora la Fiorentina è una realtà affermata quantomeno dal punto di vista tattico, una rosa che fa del 4-3-3 il proprio marchio di fabbrica. In attesa di test più probanti, i viola possono godersi i sei punti in campionato, positivo trend che in attesa del recupero contro la Sampdoria rendono i toscani unica rosa potenzialmente a punteggio pieno assieme alla Juventus. Un risultato non da poco.

L'unica brutta notizia giunge dall'infermeria. Alban Lafont, infortunatosi poco prima della fine del primo tempo, la scorsa giornata di campionato. Ecco il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in data odierna il calciatore Alban Lafont, hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le condizioni saranno rivalutate nel corso delle prossime settimane".