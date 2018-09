Juventus: ecco la lista dei 23 calciatori che parteciperanno ai gironi di Champions League

Dopo un'urna di Nyon abbastanza favorevole, la Juventus ha diramato la lista dei calciatori che parteciperanno alla fase a gironi della Champions League 2018/19. Nessuna esclusione a sorpresa, per Massimiliano Allegri, che potrà contare su tutti i suoi effettivi per una rosa camaleontica e pronta a superare agevolmente - ed obbligatoriamente - le prime sei partite della competizione calcistica europea più interessante ed ambiziosa.

Partendo dalla zona difensiva del campo, il compito di proteggere la porta sarà affidato a Perin e Szczesny, con il terzo portiere Pinsoglio convocato e dunque pronto a sostenere i compagni in ogni sfida. Grande interesse anche per il pacchetto di difensori: oltre ai titolari Bonucci e Chiellini, infatti, un contributo importante alla causa dovrà giungere da Benatia, Barzagli e Rugani, che ancora non hanno avuto modo di dire la loro in campo. Ruolo nevralgico avrà anche De Sciglio, sostituto naturale di Joao Cancelo ma impiegabile anche a sinistra a causa della defezione di Spinazzola, grande escluso causa infortunio.

A centrocampo scalpita Emre Can, che l'anno scorso ha fallito l'appuntamento con la vittoria solo in finale, quando il suo Liverpool ha dovuto cedere le armi ad un più forte Real Madrid. Esperienza e muscoli arriveranno da Blaise Matuidi e Khedira, mentre toccherà a Bentancour e Pjanic fornire, quando possibile, quella dose di geometria in più per scardinare le difese avversarie. Giunti finalmente all'attacco, inutile sottolineare che il grande atteso di questa Champions è Cristiano Ronaldo, talento portoghese prelevato dal Real proprio per far vincere la coppa alla Juventus.

Dopo i fasti europei con le maglie di Manchester United e Real Madrid, CR7 è chiamato all'arduo compito di far trionfare anche la Signora, che negli ultimi anni ha ben figurato in Europa vincendo però praticamente nulla. L'inizio in Serie A è stato più ostico del previsto e si sapeva, in Europa Cristiano troverà però un terreno fertilissimo per far esplodere il suo talento. Di seguito ecco la lista completa dei convocati:

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cristiano Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 18 Kean (Lista B), 19 Bonucci, 20 João Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi.