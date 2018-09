Milan, ecco la lista per l'Europa League: fuori Conti e Strinic

Ieri sera il Milan ha reso noto la lista dei giocatori che parteciperanno all'Europa League. I rossoneri sono stati inseriti nel gruppo F con Dudelange, Real Betis e Olympiakos.

Fuori dalla lista sono rimasti Andrea Conti e Strinic: il primo, dopo le due operazioni al ginocchio, è sempre più vicino al ritorno in campo, ma Gattuso non ha voluto anticipare i tempi. Strinic, obbligato a fermarsi a causa di un'iniziale ipertrofia del cuore è in attesa di nuovi controlli.

Di seguito la lista completa:

LISTA A:

Portieri: Donnarumma A., Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Rodriguez, Musacchio, Romagnoli, Simic, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Montolivo, Mauri

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic, Higuain, Suso

LISTA B:

Portieri: Donnarumma, Plizzari

Difensori: Bellanova

Centrocampisti: Brescianini, Torrasi

Attaccanti: Cutrone, Tsadjout