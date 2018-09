Chievo Verona: ripresa degli allenamenti in vista della Roma

Quanto di buono visto contro la Juventus non si è ripetuto, in casa Chievo Verona, con i clivensi che hanno faticato nelle altre due sfide con Fiorentina ed Empoli. Al di là della debacle viola, il vero passo falso è stato nell'ultima sfida di campionato, dove i ragazzi di D'Anna hanno conquistato solo un punto contro una diretta concorrente alla salvezza. Dopo tre turni di campionato, il Chievo è infatti ultimo, con tre goal fatti ed addirittura nove subiti. Un'involuzione troppo evidente per non considerarla. Per cercare di capire i motivi di tale regressione, D'Anna ha subito messo i suoi ragazzi a lavoro, cercando di trovare le soluzioni tattiche migliori per la prossima sfida di campionato.

Nella giornata di ieri, il tecnico del Chievo Verona ha richiamato all'ordine i calciatori non impegnati con le rispettive nazionali. Dopo un lavoro di mobilità, i clivensi hanno eseguito alcune esercitazioni con la palla, concludendo il tutto con una partitella a tema. Nella giornata di oggi, doppia seduta per i gialloblu: l'obiettivo è quello di arrivare preparatissimi alla sfida con la Roma, match fuori casa delicatissimo da affrontare con calma e concentrazione. Perdere altri punti potrebbe essere davvero cruciale per il prosieguo della stagione gialloblu.