Milan, Gattuso si gode Higuain: l'argentino è in grande forma

In questi giorni di pausa per gli impegni delle Nazionali, in casa Milan è tempo di fare un bilancio iniziale dell'avvio dei rossoneri in campionato.

Dopo due giornate (non tre perchè la prima partita il Milan non ha giocato contro il Genoa per via del ponte caduto ndr) i rossoneri hanno vinto una partita e persa altrettanto. Chi è apparso tra i migliori è sicuramente Gonzalo Higuain: l'argentino è in ottima forma, è tirato a lucido e determinato per questa nuova avventura.

La Gazzetta dello Sport ha voluto soffermarsi proprio sulla forma fisica: nelle scorse stagioni, Higuain non è mai apparso in forma, con quella pancetta da centravanti sovrappeso e indietro nella preparazione, ha sottolineato la rosea. Ma quest'anno l'attaccante ex Juventus si è presentato in ritiro già in una condizione eccellente dal punto di vista atletico e curato.

L'argentino è ancora fermo a zero gol, ma ha dato dimostrazione della sua importanza in attacco. Ma dopo la sosta, il Milan affronterà una serie di squadre alle quali Higuain ha sempre segnato molto, difatti l'argentino ha realizzato ben 33 gol contro le prossime 5 avversarie della squadra milanista cioè Cagliari, Atalanta, Empoli, Sassuolo e Chievo Verona.

Higuain, visto che non è stato convocato da Lionel Scaloni per gli impegni dell’Argentina, sfrutterà al meglio questi giorni, lavorando intensamente senza distrazioni intercontinentali. Intanto Gattuso si cocoola quel numero 9 degno della maglia che porta.