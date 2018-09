Milan, Montolivo da possibile partente a reclutabile

La pausa per le Nazionali è sempre una possibilità per gli allenatori di recuperare chi non è al meglio. Ed è così anche per Gattuso, che si gode la permanenza a Milanello di Higuain escluso dall'Albiceleste, ma aspetta anche Montolivo. Uno dei grandi senatori dello spogliatoio, il centrocampista con la sua esperienza può tornare utile in una squadra che fa della linea verde il suo forte e vuole riprendersi un ruolo da protagonista.

Galvanizzato dall'inserimento, se vogliamo un po' a sorpresa nella lista UEFA, Ricky si sta allenando per recuperare dall'infortunio e per scalare la graduatoria delle preferenze di Gattuso. L'anno scorso aveva perso la fascia da capitano a scapito di Bonucci, e pian piano è uscito dalle rotazioni, dietro Biglia, ma poi anche Locatelli. La cessione di quest'ultimo al Sassuolo però potrebbe consentire a Montolivo di trovare più spazio. Tutto ciò sembrava impossibile fino a poche settimane fa, quando la permanenza a Milanello era sempre più difficile. L'arrivo di Bakayoko inoltre aveva ulteriormente arricchito la concorrenza a centrocampo e nel rush finale del mercato si è fatto avanti il Parma che però dal "Monto" ha ricevuto un due di picche. Decisivo forse è stato anche l'affetto dei tifosi, i quali il primo giorno di raduno lo hanno acclamato a gran voce.

Montolivo è sempre stato convinto di potersi le sue carte in rossonero e dopo l'inserimento di ieri nella lista UEFA può cominciare a pensare di aver avuto ragione. Un'importante carica d'entusiasmo, utile a dargli la spinta per recuperare dal fastidio al polpaccio che lo tiene fermo ai box da agosto. Per il momento le sessioni di allenamento si limitano alla palestra, ma ricominciare ad assaporare l'area del campo con il gruppo è sempre un ottimo stimolo. Quattro giorni fa su Instagram ha incitato la squadra dopo l'emozionante vittoria con la Roma, chissà che tra poche settimane potrà cominciare a vivere quelle emozioni dal campo.