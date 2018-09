Empoli: otto i convocati in Nazionale, Zajc già insostituibile

Sono otto i calciatori dell'Empoli convocati in Nazionale. In vista degli impegni della UEFA Nations League e di altre partite, Aurelio Andreazzoli dovrà fare a meno di alcuni pezzi pregiati del suo scacchiere tattico: il primo è sicuramente Afriye Acquah, chiamato dal Ghana per disputare una sfida di Coppa d'Africa. Krunic e Zajc, rispettivamente per Bosnia e Slovenia, dovranno scendere in campo per due partite. Veseli è stato chiamato dalla nazionale albanese di calcio, Mchedlidze per la Macedonia. Convocati dalle selezioni Under 21 della proprie nazionali, invece, Samuel Mraz, Jacob Rasmussen e Arnel Jakupovic.

Mentre questi calciatori torneranno a disposizione fra qualche giorno, Aurelio Andreazzoli continua a lavorare con gli atleti a disposizione. Tra questi, grande merito va dato a Giovanni Di Lorenzo, quinto miglior calciatore nella fase di recupero palla di questa Serie A. Alla primissima esperienza in Serie A, l'esterno sta convincendo praticamente tutti, attirando l'attenzione di club di spessore. Di Lorenzo sta vivendo mesi stupendi dopo le buone cose viste con la casacca del Matera. Assieme all'esterno, il migliore dell'Empoli è sicuramente Zajc, quarto calciatore di Serie A per numero di tiri in porta e primo per legni colpiti, addirittura tre su dieci conclusioni complessive.

Questi due calciatori saranno sicuramente protagonisti anche contro la Lazio, sfida casalinga davvero ardua e difficile per la neo-promossa. L'ultimo match al Castellani non sorrise, all'Empoli, che venne sconfitto per 2-1 dai biancocelesti a causa dei goal di Immobile e Keita dopo l'iniziale vantaggio di Krunic. Molto diversa fu invece la storia nel 2015, quando fu l'Empoli a vincere grazie alla marcatura vincente di Tonelli. Reduci dal buon pari contro il Chievo Verona, i ragazzi di Andreazzoli dovranno cercare di fare punti per continuare a mettere fieno in cascina in ottica salvezza.