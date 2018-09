Inter, si punta ai 70mila contro il Tottenham

"A riveder le stelle" recitava la campagna abbonamenti dell'Inter, sì, quelle sono veramente visibili, ma anche "A riveder i tifosi", anzi no, perché i tifosi non sono mai stati assenti, non si sono mai nascosti e hanno sempre risposto positivamente all'appello della società nerazzurra dell'Inter che non ha mai dubitato dell'appoggio e della fiducia dei propri supporters. La febbre per la Champions League continua a salire come nell'Hau Den Lukas, il tipico gioco che si ritrova nella cinematografia, solitamente americana, nell'allestimento di un Luna Park, di un parco giochi, in cui il giocatore deve colpire con un martello, il più forte possibile, un cuscinetto o un disco piuttosto molle che fa schizzare verso l'alto un piccolo carrello su un binario verticale dove, in cima, è posta una piccola campana, che ha assunto lo stereotipo del tipico colore rosso fuoco.

La Champions League, ovviamente, è stata un colpo, una picchiata piuttosto forte e, per il momento, il carrello è arrivato, anzi schizzato, nelle zone più alte del binario verticale. Infatti, per la prima partita della fase a gironi contro il Tottenham che avrà luogo a San Siro, con calcio d'inizio alle 19:00, l'Inter ha già registrato una quota di 60.000 biglietti già venduti e, dunque, una presenza certa di 60.000 tifosi. Visti i ritmi, visti i tempi e visti i giorni che mancano al definitivo ritorno dei nerazzurri nella competizione europea più importante, 12 giorni, si punta ad una quota più alta, si punta ai 70.000, si vuole mandare il carrello più in alto, il più vicino possibile alla campana rossa e far suonare lo squillante "din" che corrisponde all'urlo che i tifosi nerazzurri emetteranno quando risentiranno quella musica risuonare fra gli spalti stracolmi di San Siro.

Quali settori sono ancora liberi nella meravigliosa struttura di San Siro? Il settore blu è chiaramente sold out, mentre il settore arancione rimane uno dei settori che dispone ancora di una manciata di posti, il verde dispone ancora del terzo anello mentre il settore rosso, ovvero quello posto e situato alle spalle della panchine, è l’unico che dispone di una grande numero di biglietti; anche qui, come quello verde, il maggior numero di posti disponibili sono situati prevalentemente nel terzo anello. In attesa delle partite certe contro il Barcellona e il PSV, a cui aggiungere le possibili fasi ad eliminazione diretta, questo è solamente l'inizio.