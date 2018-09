Juventus: Allegri pensa a qualche cambio in vista della Sassuolo, scalpitano Emre Can e Benatia

Ora si comincerà a fare sul serio. Dopo il tris di vittorie in campionato - contro Chievo Verona, Lazio e Parma - e la pausa delle Nazionali, la Juventus entrerà a pieno regime in una delle fasi più calde della stagione. Già dopo la sosta, i bianconeri se la vedranno infatti con Sassuolo e Valencia, due formazioni da non sottovalutare: i neroverdi godo di ottima salute e sono a ancora imbattuti in campionato, gli spagnoli sono comunque una rosa da non sottovalutare per evitare complicazioni nei gironi di Champions League. Per reggere al doppio urto, Massimiliano Allegri starebbe pensando a qualche cambio nella sfida di Serie A, lanciando nella mischia calciatori poco impiegati fino ad ora.

Il primo reparto che potrebbe subire un leggero ritocchino è quello difensivo. Dopo tre turni di campionato visti dalla panchina, è pronto a dire la sua in Serie A Mehdi Benatia, dato per partente in estate ma rimasto in bianconero per continuare a vincere in Italia e cominciare a farlo in Europa. L'indiziato numero uno per osservare un turno di riposo è Giorgio Chiellini, da preservare in vista della sfida contro il Valencia. Occhio anche al centrocampo, dove Emre Can potrebbe affiancare Khedira. Tutti da valutare, invece, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Il francese, autore del goal vittoria contro il Parma, sta tornando ai livelli dello scorso anno, l'argentino non sembra ancora al top della forma. Dybala tornerà inoltre pochi giorni prima della gara e potrebbe sedersi ancora in panchina puntando, magari, all'esordio in Champions League.

Mentre Allegri lavora sul campo, il tandem societario Marotta-Paratici continua a sondare il terreno per il calciomercato. Pensando già alla sessione di gennaio, la Juventus dovrà infatti "controllare" Manchester United e Barcellona, che potrebbero prelevare Paul Pogba e Sergej Milikovic-Savic. Ai ferri corti con i Red Devils, il campione del mondo è molto apprezzato dalle parti della Catalogna, dove uno come Luis Suarez non smette di lodarlo. Se Pogba dovesse trasferirsi al Barcellona, il Manchester United affonderebbe dunque il colpo per il serbo della Lazio, pronto a restare un'altra stagione per conquistare sul campo un posto in Champions League. La Juventus, per ora, attende.