Italia-Polonia in diretta, LIVE UEFA Nations League. Pareggia Jorginho! 1-1

NOT : Stadio "Renato Dall'Ara", Bologna. UEFA Nations League, Gruppo 3, Lega A.

Va comunque tenuto conto che la Polonia è una squadra sicuramente molto più rodata rispetto all'Italia. Il secondo tempo ha mostrato comunque una formazione azzurra volenterosa e anche più concreta, rispetto a una prima frazione caratterizzata da tanti errori.

Un pareggio che va sicuramente meglio alla Polonia, ma per come si era messo il match c'è da tenersi stretto questo punto. Si sono visti comunque dei miglioramenti, ci sono tantissime cose da mettere a posto, ma è giusto dare tempo a Mancini. Lunedì però in Portogallo servirà un'Italia migliore di questa per poter fare un buon risultato.

90'+4 Nulla da fare per gli azzurri. Non c'è più tempo, finisce 1-1 a Bologna.

90'+3 Ultima azione azzurra. Biraghi guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco.

90'+2 Ammonito Fabianski per perdita di tempo. Alla Polonia va bene il pari.

90'+1 Nessuna delle due formazioni sta affrettando i tempi. Inizia a prevalere la paura di perdere.

90' Quattro minuti di recupero. C'è spazio per l'attacco della Polonia.

88' Ritmi che adesso sono calati, solo un episodio potrebbe decidere questo match da una parte o dall'altra.

86' Italia che adesso sta un po' rifiatando, ma i polacchi non sembrano più brillanti come nel primo tempo.

85' Tiro centrale di Lewandowski. Para Donnarumma.

84' Donnarumma smanaccia il corner di Kurzawa. Polonia che ora prova ad attaccare.

83' Fase di gioco confusa adesso. Pietrzak ci prova dalla distanza, tiro deviato e calcio d'angolo.

80' Italia che adesso attacca, c'è stato però un contatto tra Chiesa e un giocatore polacco. Protesta Glik ma non c'è nulla.

78' Fuori Blaszczykowski, già ammonito e graziato per il secondo giallo, dentro Pietrzak. Ultimo cambio

77' VA JORGINHOOOOOOOOOOOOOO! UNO A UNO! SPIAZZATO FABIANSKI

77' Il calciatore polacco era già ammonito, graziato dall'arbitro. Ma adesso va sul dischetto Jorginho.

77' CALCIO DI RIGORE! CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA! FALLO DI BLASZCZYKOWSKI SU FEDERICO CHIESA

75' Ci sta provando adesso l'Italia, con poca precisione ma con tanta volontà.

73' LA BOTTA DI CHIESA, LA DEVIAZIONE DI GLIK! Fabianski è bravo però a non farsi sorprendere e a bloccare a terra un tiro velenosissimo.

72' Esce Insigne, dentro Chiesa, l'ultima speranza degli azzurri.

70' Ci prova Bonaventura! Palla alta.

69' LA GIRATA DI GAGLIARDINI! La grande risposta di Fabianski. C'era però fuorigioco.

68' Altro lampo dell'Italia, prova a scaldarsi anche il Dall'Ara.

67' Si scalda Federico Chiesa, potrebbe essere lui la terza soluzione di Mancini.

66' Esce Zielinski, al suo posto Linetty.

65' Donnarumma allontana con i pugni l'angolo di Kurzawa.

64' Si sentono adesso i tifosi della Polonia. Italia in totale confusione, con Insigne costretto a rientrare per dare una mano.

62' Cross di Chiellini deviato con un braccio, calcio di punizione per gli azzurri.

60' Finisce la partita di Balotelli, al suo posto Belotti.

57' Ripartenza della Polonia dopo una palla persa da Bonaventura. Zielinski guida l'azione d'attacco e cerca poi la conclusione da lontano con due compagni da servire all'esterno. Occasione sprecata.

54' Cambio anche per la Polonia: dentro Szymanski, fuori Klich. Si sta cambiando Belotti.

53' Continuano il riscaldamento Immobile, Belotti e Chiesa.

52' BERNARDESCHI! Ancora sinistro a giro, ancora a lato di pochissimo.

52' Ancora azione di Insigne che stavolta trova la sovrapposizione di Biraghi: cross in mezzo per Balotelli ma Fabianski legge bene l'azione.

51' Ottima azione di Insigne che ne punta due sulla sinistra, li supera e poi viene chiuso al momento della conclusione a rete.

50' Buona la reazione dell'Italia, ma la Polonia quando riparte è molto più reattiva.

47' CHE OCCASIONE PER LA POLONIA! Lewandowski si divora una palla-gol incredibile davanti a Donnarumma

46' Si ricomincia! E' entrato subito Bonaventura al posto di Pellegrini.

45'+2 Non succede più nulla. Finisce 1-0 per la Polonia il primo tempo del Dall'Ara. Italia deludente che si è accesa solo a sprazzi, ma sempre in maniera confusionaria e poco lucida. Ben pochi sopra la sufficienza, forse il solo Donnarumma davvero positivo, autore di due importanti interventi che hanno tenuto in partita gli azzurri.

45' Due minuti di recupero.

44' Chiellini recupera palla e fa ripartire l'azione, Bernardeschi riceve palla sulla trequarti ma sbaglia incredibilmente il controllo con il suo piede, il sinistro. Azione sprecata.

42' Italia che ha risposto subito, e questo è un buon segnale, ma c'è tanta confusione nelle azioni offensive azzurre.

40' Prova a reagire subito l'Italia. Buona azione prolungata e poi proprio Jorginho cerca la conclusione da lontano, deviata. Calcio d'angolo.

39' IL GOL DELLA POLONIA! Palla sanguinosissima persa da Jorginho, Lewandowski punta Bonucci e mette in mezzo sul secondo palo per Zielinski, che al volo batte Donnarumma.

38' Lewandowski colpisce Bonucci in elevazione. L'arbitro giudica corretto il movimento del braccio del polacco (un po' largo, a dir la verità) e non fischia.

37' BERNARDESCHI! Prima grande occasione per l'Italia. Sinistro a giro sul secondo palo, Fabianski battuto, palla fuori di poco.

36' La girata di Balotelli dal limite! Palla alta ma buona l'idea.

35' Bonucci prova a cercare la profondità di Balotelli, ma l'attaccante non intuisce e l'azione sfuma.

32' Partita che vive di lampi, ritmo medio non altissimo.

29' Jorginho frena la ripartenza di Zielinski con un fallo, Zwayer non lo considera fallo tattico e lo grazia.

28' Pericolo in area polacca! Batti e ribatti sul cross dalla destra, ci prova Gagliardini ma il suo tiro è ribattuto. Balotelli protesta per una trattenuta in area di rigore.

27' Per ora due occasioni pericolose, ed entrambe create dalla Polonia. L'Italia prova adesso a reagire con un calcio di punizione dalla destra.

26' ANCORA DONNARUMMA! Questa volta su Krychowiak, che si gira in piena area e angola molto bene il destro. Il portiere azzurro però è bravo e reattivo nel deviare il pallone.

25' Ripartenza pericolosa della Polonia con Lewandowski chiuso molto bene da Zappacosta.

24' Pellegrini salta Klich, che è costretto a metterlo giù. Il polacco è già ammonito ma il fallo non è sembrato così grave, fortunatamente per lui.

22' Batte Kurzawa, ma c'è fallo in attacco su Chiellini. Nulla di fatto per la Polonia.

21' Calcio di punizione per la Polonia, fallo di Gagliardini su Klich. Si batte da circa 25-30 metri.

19' Sul pallone va Bernardeschiiiii! Alto, buon tentativo ma il pallone non scende.

18' Ammonito anche Blaszczykowski, ancora fallo su Bernardeschi. Calcio di punizione da posizione interessantissima.

16' Fallo di Krychowiak, nettamente in ritardo su Balotelli. Soltanto calcio di punizione per l'Italia, ma avrebbe potuto starci anche il giallo.

15' Possesso palla per ora Italia 55%-Polonia 45%, ma gli azzurri hanno creato poco o nulla.

14' Italia imprecisa quando supera la metà campo, per ora poca lucidità nella costruzione offensiva.

13' Cartellino giallo per Klich dopo un intervento su Bernardeschi.

12' Polonia che adesso preme: spesso in anticipo sulle seconde palle, molto ben messi in campo. Azzurri che dopo essere partiti bene sono un po' calati.

10' Chiellini ammonito per un fallo di Lewandowski. Mancini chiede a Balotelli di muoversi soprattutto in mezzo ai due centrali polacchi.

8' Bernardeschi prova ad ispirare l'azione di Insigne, ma chiude bene la difesa polacca.

6' ZIELINSKI! MIRACOLO DI DONNARUMMA! Grandissima palla servita da Lewandowski, che raccoglie benissimo un lancio lungo dalla metà campo e serve sulla profondità il giocatore del Napoli, che a tu per tu con Donnarumma viene murato dal grande intervento del portiere azzurro.

5' Polonia che inizia a farsi vedere nella metà campo avversaria.

3' Squadre impegnate a prendere le misure l'una all'altra, Balotelli si muove bene la davanti, azzurri attivi sugli esterni.

1' Tutto è pronto per il calcio d'inizio: fischia Zwayer. PARTITI!

Tocca ora all'inno di Mameli: Bologna in piedi per cantare insieme ai giocatori.

E' il momento dell'inno nazionale polacco.

Formazioni che rientrano in campo, è il momento degli inni nazionali qui al Dall'Ara.

Squadre che hanno terminato il riscaldamento e che stanno per scendere in campo.

Nella Polonia a sorpresa sarà Fabianski - preferito a Szczesny - a proteggere i pali della squadra di Brzęczek. Per il resto anche qui formazione vicina a quella annunciata dal punto, con Zielinski alle spalle di Lewandowski. Si parlava stamattina di un 4-2-3-1, ma il 4-4-1-1 dei polacchi appare comunque molto vicino allo schieramento immaginato.



Polonia (4-4-1-1) - Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Blaszczykowski, Krychowiak, Klich, Kurzawa; Zielinski; Lewandowski.

Sono state diramante anche le formazioni ufficiali: unica sorpresa negli azzurri è Biraghi a sinistra al posto di Criscito, per il resto l'11 è quello previsto alla vigilia, con Gagliardini titolare a centrocampo e Bernardeschi esterno d'attacco.



Italia (4-3-3) - Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne.

Buonasera a tutti da Francesco Palma! Siamo qui per seguire e commentare con voi questo esordio azzurro in UEFA Nations League. Si gioca Italia-Polonia, calcio d'inizio tra 45 minuti.

Via alle danze anche per l'Italia. Dopo l'esordio di ieri sera, con Germania-Francia come partita di cartello e tanti altri match sullo sfondo, questa sera toccherà agli azzurri fare il loro ingresso nella competizione. Al Dall'Ara di Bologna la squadra di Mancini affronterà la Polonia, prima avversaria di un girone che comprende anche il Portogallo.

E' il primo incontro ufficiale degli azzurri dopo la disfatta contro la Svezia, da allora solo amichevoli, un doppio cambio di allenatore e un mondiale guardato in televisione. L'avversario è una squadra tosta, organizzata e con tanti giocatori che militano o hanno militato in Serie A. Contro la Polonia, l'Italia è chiamata - oltre che, ovviamente, a vincere - a dimostrare di essere una formazione di livello mondiale e a mettere in chiaro che il passo falso dello scorso Novembre resterà soltanto una - orrenda - parentesi.

Per farlo, Mancini dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3. In porta spazio a Donnarumma, che probabilmente si alternerà con Sirigu tra una partita e l'altra. Davanti a lui ci sarà la solita vecchia guardia con Bonucci e Chiellini centrali, gli esterni dovrebbero essere Zappacosta da un lato e Criscito dall'altro.

A centrocampo ballottaggio a destra tra Benassi e Gagliardini, ma Mancini potrebbe anche decidere di arretrare Bernardeschi per dare maggiore qualità offensiva alla squadra, e di conseguenza schierare Chiesa da quel lato nel tridente d'attacco. Al centro non ci sono praticamente dubbi sulla presenza di Jorginho, tra i migliori in questo inizio di stagione nel Chelsea di Sarri. A sinistra invece sono salite vistosamente le quotazioni di Pellegrini, che potrebbe partire titolare.

Davanti previsto un tridente con Bernardeschi, Balotelli e Insigne ma, come detto, l'esterno della Juventus potrebbe anche arretrare nei tre di centrocampo e lasciare spazio davanti a Chiesa, dando vita quindi ad una formazione ancora più offensiva.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Gagliardini (Benassi/Bernardeschi), Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi (Chiesa), Balotelli, Insigne.

Dall'altra parte c'è una Polonia vogliosa di riscatto dopo un mondiale non all'altezza delle aspettative. Aver concluso all'ultimo posto un girone tutto sommato non impossibile da superare ha rappresentato un'importante battuta d'arresto per la squadra adesso allenata da Brzęczek, chiamato proprio a risollevare le sorti di una nazionale dalle potenzialità superiori ai risultati ottenuti.

L'allenatore polacco punterà molto sul blocco "italiano" nel suo 4-2-3-1: con il bianconero Szczesny in porta, il doriano Bereszynski e l'atalantino Reca (in ballottaggio con Pietrzak) esterni di difesa, mentre i centrali saranno uno tra Kaminski e Bednarek accanto a Glik, ex Bari, Torino e Palermo.

In mediana possibile l'impiego dell'altro doriano Linetty al fianco Krychowiak. Davanti il punto fermo è proprio Zielinski, alle spalle del bomber Lewandowski, mentre potrebbe esserci spazio per Milik a partita in corso.

POLONIA (4-2-3-1) - Szczesny; Bereszynski, Kaminski (Bednarek), Glik, Reca (Pietrzak); Linetty, Krychowiak; Kurzawa, Zielinski, Klich (Makuszewski); Lewandowski.

Arbitro dell'incontro sarà il tedesco Felix Zwayer. Calcio d'inizio alle 20:45.