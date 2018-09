Milan, la figura di Reina: guida fondamentale per la squadra

In casa Milan i nuovi giocatori si sono integrati alla grande. Uno in particolare ha conquistato fin da subito tutti, stiamo parlando di Pepe Reina. Nonostante finora non abbia ancora giocato, l'ex portiere del Napoli è riconosciuto già come leader del gruppo da tutti, uno che negli spogliatoi e dalla panchina si fa sempre sentire.

Per le prime parte di campionato, Gattuso ha schierato in porta Donnarumma e Reina, da grande professionista, ha accettato la scelta senza battere ciglio ed intanto non vede l'ora di esordire in gare ufficiali con la maglia del Milan, questo avverrà contro il Dudelange nella prima gara di Europa League. Il tecnico rossonero si affiderà allo spagnolo per le gare internazionali con il portiere classe 99 che verrà utilizzato in campionato.

Reina sta impressionando tutti per la sua grande professionalità, per il suo approccio al lavoro e l'interpretazione del ruolo. Anche per questo, lo spagnolo deve essere preso da esempio sia da Donnarumma, ma anche dall'altro giovane portiere cioè Alessandro Plizzari.

Il Milan ha scelto proprio l'ex azzurro per per farli maturare. Anche per Gattuso è un bene questo mix gioventù ed esperienza aumenterà il tasso qualitativo della squadra e delle prestazioni generali.

Reina sarà mamma chioccia per i più giovani in questi anni dove chiudere la carriera in una ‘big’ storica del calcio italiano.