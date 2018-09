Milan, ieri vittoria in amichevole: bene Bakayoko e Castillejo

Nonostante gran parte della rosa titolare sia impegnata con le rispettive Nazionali, ieri il Milan è sceso in campo in amichevole contro il Pro Piacenza, compagine di Serie C. Risultato finale 1-0 per i rossoneri, a segno con Fabio Borini servito da un ottimo assist di Samu Castillejo.

Al centro tecnico di Milanello, a porte chiuse, Gattuso ha schierato il classico 4-3-3. Reina in porta, difesa a quattro composta da Abate, Musacchio, Simic e Basani. In mediana Bakayoko, Biglia e Bertolacci ed in attacco Castillejo, Higuain, Borini.

Il gol di Borini è arrivato al minuti 41 della prima frazione di gioco. Gara speciale per il “ritrovo” in campo fra i Maldini: Paolo e Daniel dalla parte dei rossoneri, Christian invece da avversario.

Per Gattuso, aldilà delle numerose defezioni, è stata un'amichevole importante per valutare la condizione della rosa e in particolare di alcuni calciatori e per migliorare la coesione tecnico-tattica del gruppo. Ora il Milan avrà due giorni di riposo prima della ripresa degli allenamenti, siamo all'alba di un periodo molto impegnativo. Difatti, con l'inizio anche dell'Europa League, i rossoneri giocheranno ogni 3/4 giorni.

Ecco perchè il tecnico milanista avrà bisogno di tutti, anche dei nuovi arrivati, come Castillejo che aveva già fatto vedere gran qualità contro la Roma, e Tiemoué Bakayoko. Il francese ha mostrato colpi di livello sfiorando anche il gol dalla lunga distanza ed è sembrato in crescita. Ancora a secco il Pipita Higuain, ma Gattuso non è preoccupato.