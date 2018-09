Juventus- Buon compleanno Allianz Stadium

Lo Juventus Stadium, attualmente a marchio Allianz, compie sette anni. Un traguardo importante per uno stadio che ha cambiato il mondo del calcio italiano. L'Allianz Stadium nasce sulle rovine del vecchio Delle Alpi di Torino, uno degli stadi di Italia '90: un progetto ambizioso per avvicinare la Juventus ai grandi team europei. Lo stadio è diventato fiore all'occhiello del mondo Juve e del calcio italiano, in quanto primo stadio di proprietà esclusiva di un club. Andrea Agnelli lo inaugurò con una frase importante nel suo discorso e disse: " Benvenuti a casa". Il popolo bianconero si è sempre di più unito in quella bomboniera tra i piloni sud e nord che lo sorreggono. La Juve ha sempre sostenuto il suo stadio, la sua casa affiggendo i trentasei scudetti e i trionfi vari della sua goriosa storia.

Lo stadio è il cuore della Vecchia Signora, è un'arma pacifica di passione e fatturato stellare, è il traguardo a cui ogni club italiano deve aspirare. Settembre 2011 fu il principio della Juve di Conte e, in seguito, di quella di Massimiliano Allegri. Il primo gol e il primo boato unisce ancora oggi ogni tifoso della Juve, quel gol meraviglioso di Liechtsteiner contro il Parma. Lo stadio dei centodue punti, dei sette scudetti consecutivi e delle quattro coppe Italia, lo stadio che ha visto finire la carriera di Del Piero e quella di Buffon e Marchisio, il campo e l'erba annusata da grandi campioni e notti da ricordare. Lo stadio dove la passione del calcio a tinte bianconere batte e si fa sentire, i tifosi che applaudono e riconoscono la prodezza del gol di Ronaldo in rovesciata che stava condannando la Juve fuori dalla Champions, il campo che ha portato Madama a giocare due finali di Champions.

Lo Stadium è il talismano della Juventus di questi sette anni, è il fortino che ha consegnato molti punti importanti in classifica, come il gol di Zaza contro il Napoli o quelli di Pirlo e Cuadrado nei derby della Mole contro il Torino. Agnelli la chiamò casa del popolo bianconero, oggi si può dire che lo Stadium è davvero diventata la casa o meglio il castello reale del popolo Juventino. Buon compleanno Allianz Stadium.