L'Italia U21 vuole cancellare lo scorso KO: contro l'Albania si punta al successo

Cancellare il brutto stop contro la Slovacchia. E' questo l'obiettivo dell'Italia Under 21, che davanti al caloroso pubblico della Sardegna Arena proverà a vincere e a rodare alcuni meccanismi in vista dei più importanti impegni ufficiali. Mentre le altre nazionali di categoria sono impegnate a staccare un pass per i prossimi europei, la nazionale azzurra continua la preparazione nelle sfide amichevoli, forte della partecipazione già ottenuta da paese ospitante. Contro l'Albania, dunque, l'obiettivo è quello di conquistare i tre punti, pur continuando a rodare alcuni giovani calciatori poco utilizzati.

Dato per certo il 4-3-3, Di Biagio dovrebbe schierare Luperto e Mancini a protezione di Scuffet, con i terzini Calabria e Pezzella pronti sia ad offendere che a ripiegare in fase difensiva. Nella zona centrale del campo ci sarà Manuel Locatelli, affiancato dai giovani Pessina e Murgia. Davvero interessante il tridente offensivo: Patrick Cutrone, infatti, verrà affiancato da Vido e Parigini, chiamato all'ennesima ottima prova per dimostrare di essere finalmente grande per il grande calcio.

Un 4-2-3-1 ugualmente offensivo per l'Albania di categoria, con il CT Bushi che si affida a Rubin Hebaj come punta centrale. Selmani in porta, protetto dai centrali Maloku e Tafa, attualmente in forza al Cuneo. Chiavi del gioco affidate a Bare e Ramadani, incaricati di sostenere la folta trequarti formata da Abazaj, Selahi e Seferi. Grande attenzione per il trequartista centrale, gioiellino dello Standard Liegi pronto a far male agli Azzurri. Come terzini, infine, dovrebbero esserci Kriyeziu ed Hakaj.

PROBABILI FORMAZIONI:

Italia Under 21 (4-3-3): Scuffet; Calabria, Luperto, Mancini, Pezzella; Murgia, Locatelli, Pessina; Vido, Cutrone, Parigini. Commissario tecnico: Luigi Di Biagio.

Albania Under 21 (4-2-3-1): Selmani; Kryeziu, Maloku, Tafa, Hakaj; Bare, Ramadani; Abazaj, Selahi, Seferi; Hebaj. Commissario tecnico: Alban Bushi.