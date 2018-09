Lautaro Martinez: gli esami sono negativi, out contro Parma e Tottenham

Il problema al polpaccio può essere più grave del previsto. Se negli scorsi giorni Luciano Spalletti non aveva scartato l'ipotesi di lanciare Lautaro Martinez dal primo minuto contro il Parma, ora l'ex tecnico della Roma si dovrà arrendere.

L'argentino è rientrato in Italia dal ritiro dell'Albiceleste e nella giornata di ieri si è subito sottoposto ad una risonanza magnetica preso la Clinica Humanitas di Rozzano. Gli esami, però, non hanno dato buone notizie al Toro che, molto probabilmente, dovrà dare forfait alla gara casalinga contro i ducali prevista per sabato pomeriggio, ma, soprattutto, al primo grande evento della stagione nerazzurra: la prima giornata di Champions League contro il Tottenham. Lautaro resterà a guardare queste due partite in quanto l'ematoma al polpaccio lo costringerà a stare ai box.

L'obiettivo del neoacquisto interista è quello di ritornare alla quinta giornata di campionato, quando la squadra nerazzurra sarà opposta alla Sampdoria. Con l'ex Racing infortunato e un Icardi ancora non al meglio, Spalletti potrebbe pensare di confermare l'attacco già visto a Bologna e quindi di inserire nuovamente Keita Balde dall'inizio contro il neopromosso Parma.