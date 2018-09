Juventus - Matuidi: "Champions League? Abbiamo un girone complicato"

Blaise Matuidi ha vissuto un'annata indimenticabile. Dopo il rilancio con la Juventus, squadra che lo ha reso di nuovo protagonista grazie al ruolo cucitogli addosso da Allegri, il francese ha concluso la stagione vincendo - da comprimario - il Mondiale. Mezzala e all'occorrenza finto esterno sinistro, l'ex Paris Saint-Germain ha detto la sua in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, parlando proprio del successo in Russia e della festa dopo la sfida contro l'Olanda: "Non avevo voglia di andarmene, è uno di quei momenti di condivisione che racconterò ai miei figli".

In seguito, Blaise Matuidi ha detto la sua sul girone di Champions League: "Abbiamo un girone complicato, ci sono Manchester United e Valencia che non vanno sottovalutate. Tuttavia, siamo forti e ci sono molti giocatori che si esprimeranno al meglio durante l'anno". Passaggio importante anche sulla disposizione tattica scelta da Allegri: "In campo le posizioni rimangono le stesse, ma dobbiamo migliorarci di giorno in giorno. Allegri vuole che lavoriamo duro, perché ci sono obiettivi importanti che vogliamo centrare".

Obiettivi da centrare grazie anche ai nuovi arrivi, Cristiano Ronaldo su tutti, e perché no qualche rinforzo invernale: "Pogba? Con lui ci abbiamo scherzato su, ci siamo dati appuntamento in campo. Ronaldo? E' il migliore e siamo felici di averlo con noi. Ci sarà di aiuto nei momenti cruciali della stagione" conclude il francese, deciso a vincere tutto anche con la sua Juventus.