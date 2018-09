Milan, Gattuso rilancerà Bertolacci

Il Milan ha molti giocatori in rosa ed in questa stagione Gattuso cercherà di sfruttarli al meglio anche quelli che non sono titolari.

Tra questi c'è sicuramente Andrea Bertolacci: il centrocampista ha vissuto stagioni sventurate con la maglia del Milan soprattutto per i molti infortuni muscolari che hanno compresso la propria carriera. L'anno scorso la vecchia dirigenza ha deciso di cederlo in prestito al Genoa dove (finalmente) è rinato. In teoria, sembrava destinato ad un addio definitivo in estate, ma il tecnico del Diavolo si è imputato ed ha fermato la sua cessione durante la sessione estiva così ha deciso di tenerlo in rosa.

In questi giorni in assenza di molti Nazionali, Gattuso sta lavorando su soluzioni alternative anche sabato pomeriggio, nell'amichevole contro la Pro Piacenza, Bertolacci ha giocato bene e non ha sfigurato. Ecco perchè il classe 91 potrebbe trovare il campo con le prossime partite del Milan tutte ravvicinate con l'allenatore calabrese che vorrà affrontare queste gare con tutta la rosa a disposizione; l'ex Grifone sarà un’alternativa valida ai due interni della mediana.

E per il futuro? Bertolacci, in scadenza di contratto, potrebbe rinnovare dopo le tante voci di mercato, visto che il Milan, per il momento, non ha aperto alla cessione.

In questi mesi, tra il dubbio cessione e la permanenza, Bertolacci cercherà di riprendersi la scena a Milanello.

i ha avuto la possibilità di mettersi in mostra