Inter, la situazione di Vrsaljko

Una serata tremenda e da dimenticare per la Croazia di Zlatko Dalic che non solo è stato capace di portare la sua nazionale ad una storica finale mondiale ma anche di tornare a casa con la sconfitta peggiore della storia: 6-0 contro la Spagna che sembra essere tornata veramente Spagna. Luis Enrique, infatti, ha dimostrato che quella del mondiale in Russia è stata un squadra di passaggio che, visto il match di ieri, si rivedrà con poche probabilità. Ma è stata una serata fallimentare per Sime Vrsaljko che, intorno al 20', si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio.

Fiato sospeso e cambio effettuato immediatamente. I tifosi nerazzurri, con tutta probabilità, non hanno gradito l'arrivo di un nuovo infortunato nell'infermeria di Appiano Gentile dopo la batosta subìta da Lautaro Martinez che salterà i match contro Parma e Tottenham. L'Inter spera di recuperare il terzino croato per il match contro il Parma, dalla panchina, e di vederlo in campo da titolare contro il Tottenham. "Sime aveva un problema al ginocchio e l'ho tolto per evitare che la situazione peggiorasse. Lui convive da tempo con questo fastidio, già da quando giocava all'Atletico e in un paio di giorni dovrebbe smaltire e tornare in campo" ha rilasciato in conferenza stampa post-partita Zlatko Dalic dando speranza e sollievo all'Inter e ai suoi tifosi.

Non sono mancate nemmeno le parole del terzino croato: "Ho avvertito un pizzico al ginocchio ma adesso sto bene. Si tratta di un problema che ho già avuto durante il Mondiale e che adesso devo risolvere. Ne parlerò con lo staff medico". La situazione sulle condizioni del croato sarà più chiara nelle prossime ore, quando avrà modo di confrontarsi con l'equipe medica dell'Inter e di svolgere gli esami strumentali pertinenti.