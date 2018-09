Juventus - Le ultime del campo, rinnova Khedira

La Juventus ha ritrovato il campo nella giornata di ieri, dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri. La pausa delle nazionali non ha dato nessun infortunio ai bianconeri, essendo rientrato l'allarme riguardante Pjanic, il quale ci sarà sia per il Sassuolo che per la trasferta di Valencia.

Nel frattempo, la squadra si è ritrovata al JTC per continuare la preparazione in vista della sfida di Domenica alle 15 contro i secondi in classifica del Sassuolo. Insieme ai giocatori rimasti a Torino, si sono aggregati i nazionali Bentancur, il quale ha svolto regolare lavoro di campo con i compagni, Perin, Bonucci e Chiellini, che, dopo la debacle portoghese, si sono allenati a parte con lavoro di scarico. La seduta di ripresa atletica è, invece, stata seguita da tutta la squadra al completo. Oggi prevista sessione pomeridiana, in attesa di Dybala, che non è stato messo in campo stanotte nell'amichevole della Seleccion.

Capitolo rinnovi: la Juventus ha ufficialmente prolungato il contratto di Khedira con scadenza al 2021. Per raccontare Khedira bastano i numeri: 8882 minuti giocati in tre stagioni sotto la Mole, punto fermo del centrocampo di Massimiliano Allegri e giocatore imprescindibile. Storia che si allungherà tra il tedesco e i bianconeri, dopo un palmares invidiabile: tre scudetti, tre coppe Italia e una supercoppa italiana, in cui ha giocato 113 volte, vincendo 86 partite. Tredici assist e venti gol nelle stagioni passate. Giocatore davvero fondamentale per lo scacchiere di Allegri.

Nel frattempo, la Juventus sta preparando l'assalto al Sassuolo in uno Stadium esaurito e pronto a spingere i suoi beniamini.