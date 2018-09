Milan, (finalmente) Donnarumma è tornato

Il più delle volte la concorrenza fa bene a tutti, anche in casa Milan è così. Ma di chi stiamo parlando? Di Gigio Donnarumma. Il portiere classe 99 è appena tornato dagli impegni con la Nazionale italiana che, nel complesso, non sono andati affatto bene (un pareggio ed una sconfitta) ma l'estremo difensore rossonero è stato sicuramente tra i migliori in campo in entrambe le uscite, decisivo in un paio di occasioni ed incolpevole per i gol subiti.

Finalmente Gigio Donnarumma è tornato alti livelli ed ha dimostrato a Mancini che è lui l'erede di Buffon, con Sirigu e Perin accomodati in panchina. Finalmente perchè la scorsa stagione ha giocato al di sotto delle proprie aspettative, soprattutto dopo le vicende legate al rinnovo di contratto tanto ricco quanto ingombrante, con il risultato che ha disputato molte gare facendo diversi errori tecnici.

Invece questa stagione è partito molto meglio, per via dei metodi di allenamento cambiati rispetto alla passata annata (è cambiato anche il preparatore dei portieri ndr), ma non solo. Infatti sta facendo tanto la concorrenza tra i pali. Con l'arrivo di Pepe Reina, per molti arrivato proprio per prendere il posto del giovane ragazzo in vista di un ipotetica cessione mai concretizzata, il livello è aumentato e Donnarumma ha dovuto e dovrà lottare ogni giorno per la maglia da titolare.

Il classe 99 sta pian piano tornando ed ha ripreso la sua crescita a tutto tondo, Donnarumma ha bisogno di sentire la fiducia e ha già detto di non essere spaventato dalla concorrenza interna per il posto da titolare nel Milan e in Nazionale. Gattuso spera in una grande stagione dell'estremo, il quarto posto passa anche da lui.