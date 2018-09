Milan, le ultime dal campo: Cutrone a rischio per la trasferta di Cagliari

Ieri pomeriggio il Milan è tornato ad allenarsi per preparare al meglio la trasferta di domenica sera contro il Cagliari. Dopo la pausa per le Nazionali, i rossoneri ritorneranno in campo per dare linfa alla striscia positiva aperta con la Roma.

Per la trasferta in terra sarda, Gattuso potrebbe fare a meno di Patrick Cutrone: ieri sera, nell'amichevole tra Italia Under 21 ed Albania, il giovane attaccante è uscito al 34esimo per un infortunio alla caviglia destra. Nel corso della giornata verranno fatti ulteriori accertamenti che stabiliranno i tempi di recupero, ma dovrebbe essere solamente un lieve trauma come ha evidenziato lo staff medico degli azzurrini. Fino al momento dello stop, Cutrone aveva disputato una buona gara. La situazione quindi non sembrerebbe grave, ma bisognerà attendere gli esiti degli esami. Nei prossimi 15 giorni il Milan giocherà ben 5 partite fra campionato ed Europa League ed in rosa ci sono soltanto due attaccanti: Higuain e lo stesso centroavanti azzurro. Ecco perchè Gattuso spera che non sia niente di grave.

Tra oggi e domani rientreranno tutti i Nazionali, così Gennaro Gattuso avrà un quadro più completo. Il Milan deve dare ulteriori risposte di crescita partendo proprio da domenica sera.