Lazio: le ultime in vista dell'Empoli, si rivede Luiz Felipe Marchi

Seduta pomeridiana per la Lazio di Simone Inzaghi. Nella giornata di oggi, i biancocelesti hanno limato quanto proposto ieri nella doppia seduta di allenamento. Puntando molto sulla tattica, il tecnico dei laziali ha riabbracciato Bastos, cauto ottimismo invece per Luiz Felipe Marchi. Chi non recupera è Valon Berisha, che non è ancora al top della condizione. Secondo le ultime di formazione, la Lazio dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1. Davanti a Strakosha, il terzetto difensivo sarà formato da Wallace, Acerbi e Radu, con Bastos pronto a giocare titolare. Marusic e Lulic sorveglieranno le fasce laterali, mentre sarà Leiva il mediano. Dietro a Ciro Immobile, infine, Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic.

Proprio il serbo è chiamato ad una grande prova, soprattutto dopo un Mondiale sottotono ed un mercato chiacchierato. Allontanando le nubi in merito al suo futuro, Milinkovic-Savic pare che abbia accettato il rinnovo del contratto, con Claudio Lotito pronto a blindarlo con una clausola rescissoria di almeno cento milioni. Ciò che è chiaro, comunque, è che il serbo ha voglia di giocarsi le proprie chances in qualche top club europeo, condizione che spingerà i suoi agenti ad inserire comunque una postilla nel contratto per una prossima cessione. Lotito dovrà farsene una ragione, considerando soprattutto i milioni che riceverà in dote.

Intervistato da Radiosei, il grande ex Giuliano Giannichedda ha parlato della sua Lazio: "Sono affascinato dal calcio spagnolo e dalle idee di Guardiola, ma non ho un modulo preferito. La Lazio ha fatto uno sforzo per tenere i ‘big’, aggiungendo giocatori interessanti e di esperienza. Per ritrovarsi serve l’entusiasmo della scorsa stagione che faceva giocare ai ragazzi di Inzaghi un calcio bellissimo".