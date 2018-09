Milan, le ultime verso il Cagliari: a sinistra ballottaggio Rodriguez-Laxalt

Domenica sera il Milan sarà di scena a Cagliari per la quarta giornata di serie A. La gara contro i sardi sarà una partita importante per capire le ambizioni di questa squadra. Se la compagine diretta da Gattuso intende coronare la rincorsa alla prossima Champions League, deve continuare a vincere come contro la Roma.

LE ULTIME DI FORMAZIONE

Con il rientro di tutti nazionali, si è iniziato a delineare lo schieramento che potrebbe vedersi alla Sardegna Arena. Nella sessione odierna, Rino Gattuso ha provato nuovamente Mateo Musacchio al fianco di Alessio Romagnoli. Quindi, molto probabilmente, l'esordio di Mattia Caldara dal primo minuto sarà rimandato alla prima partita di Europa League. I dubbi del tecnico rossonero sono principalmente sulla sinistra dove è in essere un ballottaggio tra Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt, con l'ex Genoa in vantaggio rispetto al tedesco. Questa potrebbe essere l'unica novità di formazione.

Tra oggi e domani verranno valutate le condizioni di Cutrone: il giovane attaccante è ancora alle prese con la leggera distorsione alla caviglia sinistra rimediata in amichevole con l’Italia Under 21. In caso di forfait, Gattuso avrà a disposizione un solo centravanti di ruolo ovvero Gonzalo Higuain che è alla ricerca del suo primo gol con la maglia del Milan.