Serie A, le formazioni ufficiali di Inter - Parma

La prima partita di Serie A dopo la sosta è Inter - Parma in programma tra meno di un ora.

In un San Siro dove saranno previsti 60 000 tifosi, i neroazzurri vogliono il successo per muovere la classifica, difatti la squadra di Spalletti ha solamente quattro punti dopo tre giornate inoltre devono confermarsi anche in vista della sfida di Champions contro il Tottenham.

Dall'altra parte ci sarà il Parma che si ha un solo punto e deve ottenere la prima vittoria, ma contro la Juventus, nonostante il Ko, ha dimostrato che può tenere testa a tutte le big.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Keita. All. Spalletti.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. All. D'Aversa.