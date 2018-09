Napoli - Fiorentina: gli azzurri per il riscatto, i viola per continuare a stupire

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A ritorna in campo quest'oggi. Il Napoli ospita la Fiorentina (18.00).

Dopo la pesante sconfitta contro la Sampdoria, gli azzurri vengono da una settimana di polemiche e riflessioni ed oggi devono riscattarsi. Con la gara odierna la squadra di Ancelotti gioca ben 7 partite in 22 giorni tra campionato (Fiorentina, Torino, Parma, Juventus e Sassuolo) e Champions League (Stella Rossa e Liverpool).

Una costante delle tre partite giocate del Napoli è che è andato sempre sotto per poi provare a reagire e rimontare, ma non nel caso di Genova. Ancelotti ha in mente di ruotare i suoi giocatori visto gli impegni ravvicinati.

Dopo due vittorie di fila (recuperare la prima di campionato con la Samp, il 19 alle 19) la Fiorentina vuole continuare a stupire. Di fronte il Napoli che è un banco di prova molto difficile, difatti, dopo oggi, si può capire davvero se può ambire per ottime posizioni. Out Lafont, toccherà a Dragowski a difendere la porta viola.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Ancelotti: "Non ho scelto, Milik e Mertens sono alla pari dopo 90' con la nazionale. Sono arrivati ieri abbastanza stanchi. Vediamo l'allenamento di oggi, poi deciderò. Iniziano tutte gare ravvicinate, ma oggi pensiamo alla Fiorentina e poi valutiamo".

Pioli: "Ci aspettano sei partite importanti, sono tante e valgono 18 punti. Alla fine dei venti giorni di sicuro la classifica sarà diversa, ma noi non possiamo far altro che pensare al Napoli, poi vedremo come affrontare quelle successive".

I CONVOCATI

Napoli

non ancora diramati

Fiorentina

Portieri – Brancolini, Dragowski, Ghidotti.

Difensori – Biraghi, Ceccherini, Diks, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.

Centrocampisti – Benassi, Dabo, Eysseric, Fernandes, Norgaard, Gerson, Veretout.

Attaccanti – Chiesa, Mirallas, Pjaca, Simeone, Sottil, Thereau

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. All. Pioli