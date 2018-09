Frosinone - Sampdoria, gli uomini di Giampaolo cercano continuità

Questa sera alle 20 e 30 Frosinone e Sampdoria chiuderanno gli anticipi del sabato dopo Inter - Parma e Napoli - Fiorentina. Per gli uomini di Longo è un gradito ritorno a casa.

Dopo due partite ufficiali giocate in campo neutro e a porte chiuse (la sconfitta in Coppa Italia col Südtirol e il pareggio alla prima giornata col Bologna) finalmente i ciociari tornano a respirare l'aria dello Stirpe pieno. Inutile dire che tornare raccogliendo punti sarebbe molto importante, dopo il noioso 0 a 0 con il Bologna e la sconfitta di misura all'Olimpico nel derby regionale contro la Lazio. Non sarà facile, perché di fronte ci sarà la Sampdoria di Giampaolo, reduce dalla rotonda vittoria sul nuovo Napoli di Ancelotti. I blucerchiati cercano continuità, perché oltre ai complimenti per il gioco espresso, spesso raccolgono alti e bassi, infatti prima del picco col Napoli era arrivata la rovinosa caduta con l'Udinese. Nell'ultimo precedente allo Stirpe in Serie A (stagione 2015/16) vinse il Frosinone 2 a 0 con due gol in 120 secondi.

Longo dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Perica titolare in attacco, che potrebbe essere affiancato da Ciano leggermente in vantaggio su Campbell ormai recuperato. In difesa Brighenti dovrebbe avere la meglio su Goldaniga, insieme a lui Capuano e Salamon. A disposizione sugli esterni Zampano e Molinaro mentre in mediana toccherebbe a Chibsah, Hallfredsson e Maiello anche se Cassata insidia quest'ultimo.

Giampaolo ragiona anche in vista del recupero in settimana con la Fiorentina e degli infortuni di Saponara e Praet. Jankto e Caprari, favorito su Ramirez, potrebbero partire dal primo minuto. Nel 4-3-1-2 blucerchiato sono in tre per due posti al centro della difesa: Tonelli, Colley e Andersen mentre Bereszynski e Murru sarebbero i terzini. A centrocampo invece dovrebbe essere confermato Ekdal in cabina di regia (anche se è tornato da poco dalla nazionale) insieme a Barreto in mediana. In attacco infine spazio a Quagliarella e Defrel.

Queste le probabili formazioni:

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Maiello, Molinaro; Ciano, Perica. All.: Longo.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel. All.: Giampaolo.