Chievo Verona: D'Anna e Birsa si godono il pari

Batte forte il cuore del Chievo Verona. Contro la Roma, i clivensi hanno sfornato una prestazione rabbiosa, pareggiando in extremis e portandosi a casa un punto prezioso. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lorenzo D'Anna ha mostrato tutto il suo interesse: "Non abbiamo fatto un cattivo primo tempo dal punto di vista tecnico, abbiamo toccato questi tasti nell’intervallo. C’era caldo e la condizione mentale era quella che era dopo due gol incassati, ma ci abbiamo creduto mantenendo la nostra filosofia di calcio ed abbiamo anche sfiorato il gol della vittoria nel finale. E’ la strada giusta da percorrere".

D'Anna ha poi parlato della penalizzazione: "E’ sempre stato centrato sul campo, si è allenato bene. Abbiamo rivissuto per qualche attimo la situazione di Firenze, invece la squadra non si è disunita dopo i due gol. Stepinski? Mariusz è generoso, ha dato tanto ed in area ha abilità e senso del gol. Ha fatto una grande prestazione, anche lui nel primo tempo è uscito troppo dalla porta dandoci meno riferimenti al centro. Nella ripresa ha capito meglio questa cosa e ci ha dato il suo contributo".

Parole importanti anche quelle di Valter Birsa: "Dopo il primo tempo ci siamo detti un po’ di cose, ci mancava solo cattiveria. Abbiamo preso due gol con troppa facilità, ma nella ripresa abbiamo tirato fuori il carattere. Gol alla Birsa? E’ andata bene, ho trovato lo spazio giusto e sono stato anche fortunato"