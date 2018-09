Empoli-Lazio: i toscani vogliono punti per la salvezza, i laziali per tornare in alto

Un detto calcisticamente noto ricorda l'importanza delle vittoria oltre ogni limite. Senza citare la squadra che ha fatto proprio questo slogan, discorso analogo vale per la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo un inizio claudicante ha voglia di successo per rilanciarsi in classifica. Contro l'Empoli, i biancocelesti non dovranno però sottovalutare la sfida, ben attenti a respingere gli attacchi di un Empoli spesso quadrato e pericoloso. Onde evitare passi falsi, Simone Inzaghi è pronto a schierare i titolarissimi, puntando forte sugli eroi che, lo scorso anno, sfiorarono l'impresa della qualificazione in Champions League.

Confermando il 3-5-1-1, gli ospiti dovrebbero scendere in campo con Strakosha in porta, protetto da Wallace, Acerbi e Radu. A centrocampo, spazio a Lucas Leiva affiancato da Parolo e soprattutto Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, prossimo al rinnovo, è chiamato ad una grandissima partita per scrollarsi definitivamente di dosso critiche e pressioni. Ai lati dei centrali, agiranno invece Marusic e Lulic, anche se scalpitano sia Basta che Durmisi. Nella zona offensiva del rettangolo verde, confermati invece Luis Alberto e Ciro Immobile.

Una leggera modifica tattica, invece, per Andreazzoli, che sceglie di arretrare un profilo offensivo per dare maggiore copertura alla rosa. Saranno Krunic e Zajc, infatti, i trequartisti a sostegno del confermatissimo Caputo. Davanti al portiere Terracciano, Maietta e Silvestre dovrebbero essere i centrali, affiancati dai terzini Di Lorenzo e Veseli, in ballottaggio però con Manuel Pasqual. A centrocampo la manovra sarà affidata da Capezzi, affiancato dal guardiano Acquah. Bennacer, invece, potrebbe sedersi al posto di La Gumina, che tramuterebbe in 4-3-1-2 la disposizione tattica toscana.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-LAZIO:

Empoli (4-3-2-1): Terracciano, Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Acquah, Capezzi, Bennacer; Krunic, Zajc; Caputo.

Lazio (3-5-1-1): Strkosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.